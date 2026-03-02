ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お前は家事だけすれば良くて幸せだな」夫からほんのり漂うモラハラ… 「お前は家事だけすれば良くて幸せだな」夫からほんのり漂うモラハラ臭…妊活を始めたら決定的に!? 「お前は家事だけすれば良くて幸せだな」夫からほんのり漂うモラハラ臭…妊活を始めたら決定的に!? 2026年3月2日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 周りもうらやむハイスぺ夫かと思ったら、とんだモラハラ夫でしたね…しかも「家事をしているだけで俺から愛されてよかったね〜」とか言っていましたが、この奥さん働いてたんですね。“家事をしているだけ”じゃないですから！ 妊活がうまくいかないなか、夫の本性がどんどん明らかになっていき…!?【まんが】雄大の場合(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】雄大の場合 「さっきの話、正直微妙じゃない？！」私にだけ文句を言うママ友…巻き込むのやめてほしいんですけど…！ 「ちょっと預かるぐらい大丈夫でしょ？」少し前まではごはんも用意してくれたのに！【優しさを食い尽くすママ友 第2話】