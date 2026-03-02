■強化試合 侍ジャパン3ー4オリックス（2日、京セラドーム大阪）

メジャー組が参戦した侍ジャパンはオリックスに7安打3得点で敗れた。MLBの規定でメジャー組はこの日から出場可能になった。先発・菊池（エンゼルス）は初回、杉本と森に連続適時打を浴び牧（DeNA）の失策も絡み3失点。打線は5回1死まで1人の走者も出せず吉田（レッドソックス）のチーム初安打となるソロ本塁打で1点を返す。だが直後に種市（ロッテ）が麦谷に適時打を許した。侍ジャパン打線は8回に若月（オリックス）の適時二塁打で1点を返し9回に牧の適時二塁打で1点を返すも最後はサポートメンバー・仲田（西武）が本塁を狙って憤死。大谷（ドジャース）、鈴木（レッドソックス）、村上（ホワイトソックス）は無安打に終わった。

先攻の侍ジャパンのスタメンは1番ライト・近藤（ソフトバンク）、2番DH・大谷（ドジャース）、3番センター・鈴木（カブス）、4番ファースト・村上（ホワイトソックス）、5番レフト・吉田（レッドソックス）、6番サード・佐藤輝（阪神）、7番セカンド・牧（DeNA）、8番ショート・源田（西武）、9番キャッチャー・坂本（阪神）で臨んだ。岡本（ブルージェイズ）はベンチスタート。

オリックスの先発右腕・寺西は2年目、昨季11試合登板し2勝3敗、防御率5.30。1回、近藤は空振り三振、大谷は左飛、鈴木は遊飛に終わる。

先発・菊池（エンゼルス）はWBC初選出、昨季は開幕投手も務め球宴出場を果たす。昨季33試合に先発登板、7勝11敗、防御率3.99。

菊池は1回、先頭・麦谷に左安打、西川を空振り三振も太田に右安打で1死一・三塁とすると杉本に中前へ、森には右前に連続でタイムリーを運ばれ2点を先制される。さらに西野の三ゴロで併殺を狙った牧が一塁へ悪送球、二走・杉本が還り、0ー3となった。

2回の攻撃も村上は空振り三振、吉田は遊飛、佐藤輝は空振り三振と出塁できず。菊池は2回1死から中川に右安打、近藤が後逸し二塁へ進めるが麦谷を遊ゴロ、西川を二ゴロに打ち取った。

3回の攻撃はオリックス2番手左腕・田嶋に対し牧は右飛、源田は二ゴロ、坂本は左飛に倒れる。菊池は3回、太田を遊ゴロ、杉本を空振り三振、森を右飛と初めて3人で退ける。

4回の攻撃も田嶋に近藤が二ゴロ、大谷は空振り三振、鈴木は二邪飛と未だ走者を出せない。菊池は4回も続投し先頭・西野に遊内安打も紅林を二飛、飛び出した代走・宗を併殺、山中を一ゴロに抑え降板。菊池は4回を46球、6安打、無四死球、2奪三振の3失点（自責2）。

5回の攻撃はオリックス3番手右腕・九里に村上は二ゴロも吉田がチーム初安打となるソロアーチを右翼席上段に叩き込み、1ー3とする。後続の佐藤輝、牧は凡退。5回、2番手・種市（ロッテ）は先頭・中川に中安打、自身の暴投で無死二塁から麦谷に左前にタイムリーを流し打たれ、1ー4となる。

打線は6回、九里に1死から代打・牧原大（ソフトバンク）が中安打も近藤が二直、牧原が帰塁できずに併殺となった。6回、3番手・菅野（ロッキーズ）は先頭・森に四球も宗を二ゴロ併殺打、野口を中飛に打ち取った。

7回の攻撃でオリックス4番手右腕・入山に大谷は左飛、鈴木は四球、村上は左飛、吉田が右安打で2死一・三塁も佐藤輝は一ゴロで好機に1本出ず。7回、菅野は平沼、来田、渡部遼と三者凡退に抑える。

8回の攻撃はオリックス5番手右腕・山粼颯に先頭・牧が四球、源田と牧原大が凡退も若月（オリックス）が右中間にタイムリーツーベースを飛ばし、2ー4とする。大谷の代打・中村（ヤクルト）は左飛に倒れた。8回、4番手・松本裕（ソフトバンク）は廣岡、大城を打ち取りシーモアに左安打も福永を二ゴロに打ち取る。

9回の攻撃はオリックス6番手・椋木に森下（阪神）が遊ゴロ、代打・周東（ソフトバンク）が中安打、サポートメンバー・仲田（西武）が二内安打も小園（広島）が空振り三振、2死一・二塁で牧が左翼線に安打を放つも周東が帰還、本塁を狙った仲田が本塁憤死で試合終了。