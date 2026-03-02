◇強化試合 侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手（31）は強化試合のオリックス戦に「3番・中堅」で先発出場し2打数無安打1四球だった。

「まだ良い状態とは言えないですけど、しっかり自分のスイングはできてるので。今日は数をしっかり振っていこうと思ってそれはしっかりできたので」

この日からメジャー組の出場が解禁となり、鈴木は2番・大谷、4番・村上の間で起用された。第1打席は2死からオリックス・寺西の151キロ直球に詰まって遊飛。4回の第2打席は2死から左腕・田嶋の前に二邪飛に倒れ、7回の第3打席は入山から四球を選んだ。2番・大谷の後を打つことには「自分のやることだけだと思うので。はい。ストライクゾーンに来たボールをしっかり振れればいいかなと思うんで、自分のやることをしっかりしっかりやれればいいかなと思います」と淡々としていた。

守備でも中堅、右翼を守り「しっかり動けてたので、長いイニング出るのは久しぶりなので動きの確認はできました」と手応えは十分。本番へ向けても「もう、世界一とることだけでみんな頑張ってると思うので。なんとかしっかり合わせて、本戦にしっかりいい形で入れるようにやっていきたい」と表情を引き締めた。