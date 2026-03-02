大雨による土砂災害や浸水、河川のはんらんなどの危険を伝える防災気象情報。命を守る行動をするために欠かせない情報ですが、5月下旬から新しくなります。

現在の防災気象情報とは

まず、これまで使用してきた防災気象情報の一覧です。



大雨による浸水・洪水・土砂災害など5つの分野があり、それぞれ警戒レベルに対応した注意報・警報などがあります。



例えば、レベル4とレベル5で同じ「特別警報」という言葉が使われています。これまでは警戒レベルと注意報や警報の名称がそれぞれの分野で異なり、とるべき行動がわかりにくいのが課題でした。



新しい防災気象情報がこちら

そこで、すぐに理解できるよう改善された新しい防災気象情報がこちらです。



まずカテゴリーが、大雨、氾濫、土砂災害、高潮、の4つに再編されました。



レベルごとに色分けがされています。



そして一番大きな変化が、「警戒レベルの数字」と「警報」などがセットで発表されます。



例えば「レベル5・大雨特別警報」や「レベル4・土砂災害危険情報」のように警戒レベルが付くようになります。



情報が発表されたとき、私たちはどんな行動をとればいいのでしょうか。



レベルごとのとるべき行動

黄の「レベル2・注意報」では避難ルートやタイミングなど具体的な逃げ方を確認します。



赤の「レベル3・警報」は、お年寄りや身体が不自由な方など、避難に時間がかかる人が避難を始めます。



紫の「レベル4・危険警報」は基本的には発表された地域の方全員が危険な場所から避難します。



黒「レベル5・特別警報」では緊急安全確保。すでに安全な避難ができず命の危険が迫っていることから少しでも安全な場所へ直ちに移動することが求められます。



気象庁などは「レベル4の情報」が出るまでに、防災気象情報が発表されている地域の方全員に避難してほしいとしています。



気象防災速報

さらに、今回新たに「線状降水帯」など、極端な現象について伝える「気象防災速報」が作られました。



災害の危険が高まっている状況で、警戒感を一段高めて、速やかな防災対応や行動の判断を後押しする情報です。



例えば、これまでの顕著な大雨に関する気象情報は「気象防災速報(線状降水帯)」として発表されます。



こういった防災気象情報や気象防災速報はテレビやインターネット、防災無線を通じて伝えられます。



災害時でも情報を受け取れるよう、予め手段を用意しておくことが大切です。





2026年2月27日「夕方ワイド新潟一番」放送より