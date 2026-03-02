SHE’Sが、新曲「Good Life」を3月4日に配信リリースする。

同楽曲は、基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める、3月10日スタートのドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ）のオープニング曲として書き下ろしたもの。同楽曲のリリースで、結成15周年／メジャーデビュー10周年を迎えたSHE’Sの周年第1弾リリースとなる。

本楽曲は変わらないことの心地よさを認めながらも、自分にとっての“Good Life”を過ごすために、ほんの少しでも変えてみることで見えてくる幸せに焦点を当てた楽曲。ホーン隊も加わった軽やかで明るい楽器隊の音色に、気持ちが明るくなるような楽曲に仕上がっている。

ジャケット写真は、これまでにSHE'Sのグッズ、ツアーキービジュアルの数多くを手掛けているデザイナー ジンボウサトシが担当。毛並みが風になびく犬のイラストが目を惹く、キャッチーなデザインが印象的だ。

さらに、デビュー記念月の6月には周年プロジェクトの1つとして東京と大阪それぞれのコンセプトテーマを持つ特別公演を開催。東京公演のイベントタイトルは『SHE’S 15h Anniversary “She’ll be fine”』となっており、2016年2月にリリースしたミニアルバムと、その翌月に開催されたツアー『She’ll be fine -chapter. 0-』にちなんだものに。当時のツアーファイナル会場であり、メジャーデビューを発表した渋谷クアトロにて開催される。

一方、大阪城音楽堂にて開催される大阪公演のイベントタイトルは『SHE’S 15h Anniversary “She’s fine”』と、東京公演に対するアンサーとも取れるものに。進化とコントラストを感じるコンセプトを掲げ、過去の振り返りと未来への希望を掲げた周年ならではの2公演となるという。

なお同公演のチケットは、オフィシャルファンクラブ『SHE“Zoo”』にて会員最速チケット先行の受付が開始となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）