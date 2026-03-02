1分間貼るだけで肌が整う。無印良品から朝・夜のスキンケアを時短で叶えるシートマスクを発売

良品計画は3月4日より、「洗顔もできるすっきりマスク」と「オールインワンうるおいマスク」を、全国の無印良品の店舗およびネットストアにて順次発売します。

■1分間貼るだけで肌が整う！

両商品は、うるおい成分として3種の植物エキスやセラミド、5種のアミノ酸を配合しており、朝や夜のスキンケアを時短で叶えるシートマスクとなっています。

「洗顔もできるすっきりマスク」は、洗顔から保湿まで朝のスキンケアができるシートマスク。起きたての肌にそのまま1分間貼り、剥がしたシートマスクでやさしく肌をふき取ることで、余分な皮脂や汚れを取り除きながら、うるおいを与えてみずみずしい肌に整えます。

「オールインワンうるおいマスク」は、化粧水、乳液、美容液、フェイスパックの役割を果たし、夜のスキンケアができるシートマスクです。お風呂上りや洗顔後の肌に1分間貼るだけで、翌朝の肌をしっとりなめらかに整えます。

■商品概要

商品名：洗顔もできるすっきりマスク（291mL／30枚入）

商品名：オールインワンうるおいマスク（280mL／30枚入）

価格：各1,290円

発売日：2026年3月4日

取扱い：全国の無印良品の店舗およびネットストア

（フォルサ）