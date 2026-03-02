明日花キララがプロデュース！ Whip Bunnyから春のコレクションを発売中

fast stepはこのほど、明日花キララさんプロデュースのランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から「2026 SPRING COLLECTION」を発売しました。

■薔薇や華やかなブーケをイメージしたランジェリーが登場

「Pleats Bijou Rose Bra&Shorts」（7,920円）は、プリーツチュール×薔薇のビジューレースを贅沢にあしらったランジェリーです。カラーは、Black ClassicalとWhite Classical。

カップには薔薇モチーフのビジューレースを施し、ブラの中央には大粒ラインストーンのチャームが付いています。

ショーツは、ふんわりと広がるプリーツチュールフリル仕様。手結び風のサテンリボンもあしらいました。

「Romantic Ribbon Bouquet Bra&Shorts」（7,920円）は、花々をリボンで包み込んだブーケのような華やかさが特徴のブラセットです。カラーは、BLUE BOUQUETとPINK BOUQUET。

ラメ糸入りのエンブレースを贅沢に使用し、カップ上辺には細幅レースをたっぷりギャザー寄せしています。

両カップ脇にはレースとリボンを刺繍したチュールモチーフをあしらい、アクセントとして中央にラインストーンを添えています。バックスタイルにも、お花のレースを施しました。

ショーツは、サイドが手結びリボン仕様となっています。

「Sweetie Heart Frill Bra&Shorts」（8,140円）は、カラフルなハートを散りばめた刺繍レースが特徴のランジェリーです。カラーは、Heart BerryとHeart Pink。

編み上げデザインをアクセントに、肩には小さなハート刺繍のフリルをたっぷりあしらい、華やかに仕上げています。

フリルストラップとチョーカーも取り外し可能。ノーマルストラップも付属しています。

ショーツは、サイドのハート刺繍フリルとウエストのレースがポイント。単品ショーツも用意しています。

そのほかにも、大ぶりのフラワーコサージュをあしらった「Elegant Arch Corsage Bra&Shorts」（8,140円）や、ビジューを贅沢に散りばめた「Queen Rose Bijou Bra&Shorts」（8,470円）も展開しています。

■コレクション概要

コレクション名：2026 SPRING COLLECTION

商品名：Pleats Bijou Rose Bra&Shorts

価格：7,920円

商品名：Romantic Ribbon Bouquet Bra&Shorts

価格：7,920円

商品名：Sweetie Heart Frill Bra&Shorts

価格：8,140円

商品名：Elegant Arch Corsage Bra&Shorts

価格：8,140円

商品名：Queen Rose Bijou Bra&Shorts

価格：8,470円

（フォルサ）