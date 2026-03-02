　2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の5万7240円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては817.24円安。出来高は8057枚となっている。

　TOPIX先物期近は3835ポイントと前日比59ポイント安、TOPIXの現物終値比は63.42ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57240　　　　　-760　　　　8057
日経225mini 　　　　　　 57240　　　　　-760　　　158590
TOPIX先物 　　　　　　　　3835　　　　　 -59　　　 12210
JPX日経400先物　　　　　 34730　　　　　-500　　　　 522
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　-7　　　　 888
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース