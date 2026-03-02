日経225先物：2日22時＝760円安、5万7240円
2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の5万7240円と急落。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては817.24円安。出来高は8057枚となっている。
TOPIX先物期近は3835ポイントと前日比59ポイント安、TOPIXの現物終値比は63.42ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57240 -760 8057
日経225mini 57240 -760 158590
TOPIX先物 3835 -59 12210
JPX日経400先物 34730 -500 522
グロース指数先物 759 -7 888
東証REIT指数先物 売買不成立
