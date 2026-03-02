◇強化試合 侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームで行われた強化試合でオリックスと対戦。メジャー組の出場解禁初戦で投手では先発の菊池雄星投手（34＝エンゼルス）が4回6安打3失点（自責2）と、6回から3番手で登板した菅野智之投手（36＝ロッキーズ）は2回無失点だった。

井端弘和（50）は試合後、メジャー組出場解禁となり先発マウンドを任せた菊池について「菊池投手は実戦が初めてだったというところで、初回にちょっとつかまったけど、それ以降は緩急も多少つけながら…というところではスピードも2回3回と投げるたびに上がってきたというのは良かったと思います」とコメント。菅野については「ボール先行でもきっちり丁寧に投げていましたし、菅野投手らしい投球だったかなと思います」と評した。

メジャー組が投打に出場した最初の試合。打線では2番・大谷から5番・吉田までメジャー野手を4人並べたが、得点は5回の吉田正尚外野手（レッドソックス）が放った右越えソロの1本のみ。2番に入った大谷翔平投手（ドジャース）も3打数無安打と快音は聞かれず。3番の鈴木誠也外野手（カブス）、4番の村上宗隆内野手（ホワイトソックス）も無安打に終わった。

侍ジャパンの今後の予定は以下の通り。

3月3日 強化試合（京セラD）阪神戦 19時〜

★3月5日 WBC1次ラウンド（R）開幕（東京D）豪州VS台湾、韓国VSチェコ

3月6日 WBC1次R（東京D）台湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜