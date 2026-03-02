MLB評論家のAKI猪瀬氏（55）が28日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜金曜前8・00）にゲスト出演し、5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での侍ジャパンの対戦相手について解説した。

侍ジャパンはプールC（東京プール）の1次ラウンドで、6日に台湾、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコとそれぞれ対戦。決勝トーナメントへ進むには、プール上位2位以内に入る必要がある。

猪瀬氏によると、日本の対戦順は実力順とも言えるという。厳しい順番にはなるが、「でも一番強いところを最初に倒してしまえば、あとは楽になっていくっていう感じですけど、そこで取りこぼしちゃうと結構パニックですね」と予想した。

特に怖いのが、初戦の台湾。一昨年11月のプレミア12で、0―4と完敗しており、4投手の継投で散発4安打と抑え込まれている。猪瀬氏は「あの時も侍ジャパンが勝つだろうという雰囲気の中、負けていますので、やっぱりこの一発勝負は何があるか分からないですよね」と述べた。

猪瀬氏は「第1回大会からずっと、侍ジャパンは左投手にちょっと難があるんじゃないかと言われてきている」と分析。今回も4投手のうち、前回先発の左腕・林イク萊ら3人がメンバー入りしている。猪瀬氏は「そう考えると、チャイニーズ・タイペイとしては苦手意識みたいなのはないと思います」とした。

また「表に出ないんですけど…」と、とっておき情報も披露した。「チームの団長さん、台湾の有名企業の会長さんとか社長さんクラスが代表団を仕切っているんですけど、プレミア12の時は日本円の価値にすると1人2億円くらい、団長さんのポケットマネーから出てきたんじゃないかと言われている」。さらに「プレミア12でその規模だというと、大会の格的にWBCの方が遥かに上ですから、もっと行くんじゃないのかっていう」と、巨額の褒賞金を予想した。

台湾野球といえば、華やかなチームのチアリーダーも見ものだ。猪瀬氏は「オーディションというか、全チーム選抜して選りすぐりの美女を連れて来ると言われています」と説明。東京ドームの客席前にもステージが設置されるといい、「そこで踊ると思います」と話した。

パーソナリティー垣花正は「マジか…ちょっと取材に行かないといけないですね」と笑わせていた。