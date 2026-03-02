東京電力福島第一原子力発電所の廃炉や、汚染水対策を監視する国の専門機関「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」の山名元（はじむ）理事長が読売新聞のインタビューに応じた。

山名氏は、廃炉や地元復興などの福島関連事業を一体的に運営するため、東京電力ホールディングス（ＨＤ）の組織再編が必要だと訴えた。

福島関連事業では、福島第一原発の廃炉と、農林業再生などの復興支援を、それぞれ社内組織「福島第一廃炉推進カンパニー」と「福島復興本社」が担当している。また、廃炉が決まっている福島第二原発の運営は東電ＨＤが直轄で行っている。

事業ごとに担当部署が異なり、地元対応の窓口が一本化できていないことについて、山名氏は「分かりにくく、コストの無駄も発生する」と指摘。三者一体の運営体制にまとめることで「合理化を図り、技術力を高め、地元への貢献を高めるべきだ」と述べた。

１月に国が認定した東電の新たな再建計画では、福島関連事業について「統合・再編を含む組織の在り方について検討を深化させる」と盛り込んでいる。同機構は東電ＨＤの筆頭株主で、山名氏の発言は対応を急ぐよう促す形となる。

今月１１日には福島第一原発事故から１５年となる。最大の難事業とされる溶融燃料（デブリ）の取り出しはまだ工程を固められておらず、本格的な着手は２０３７年以降の見通しだ。東電が掲げる「５１年の廃炉完了」という目標を危ぶむ声も上がっているが、山名氏は「強い意志が込められた政策的な目標で、軽々に変えるものではない」と述べ、方針を堅持する考えを示した。

山名氏は廃炉作業の進捗（しんちょく）について「全く分からない状況から、先が見え始めてきた」と手応えを語り、「福島の復興と廃炉は一丁目一番地。対応を頑張ってやりきることが日本の原子力政策の基本だ」と強調した。