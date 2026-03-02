強化試合

○ オリックス 4 − 3 侍ジャパン ●

＜3月2日 京セラドーム大阪＞

オリックスは2日、野球日本代表・侍ジャパンと強化試合を行い4−3で勝利した。

メジャー組が融合した侍ジャパン相手に期待の若手が躍動した。先発マウンドに上がった寺西成騎は、2番・大谷翔平をオール直球で左飛に仕留めるなど圧巻の2回パーフェクト投球。2番手の田嶋大樹も大谷を空振り三振に仕留めるなど2回無安打無失点の快投を披露した。

7回は4番手の入山海斗が大谷を左飛に仕留めるなど1回無失点。3番手の九里亜蓮と5番手の山粼颯一郎がそれぞれ1点を失い、2点リードの9回も6番手の椋木蓮が二死一、二塁で左翼線突破の適時二塁打を許したものの、同点生還を狙った一塁走者の本塁突入を素早い中継プレーで阻止し何とかリードを守り抜いた。

打線は初回、侍ジャパン先発・菊池雄星に対し先頭の麦谷祐介が左前打で出塁すると、一死後、3番・太田椋、4番・杉本裕太郎、5番・森友哉の3連打で2点を先取。その後も敵失で3点目を奪った。

5回は麦谷の左前適時打で4点目。8回には新外国人のシーモアに安打が飛び出すなど投打ともに収穫の多いゲームとなった。

侍ジャパンでは「5番・左翼」で先発出場した元オリックスの吉田正尚（レッドソックス）が、5回に右翼5階席に飛び込む特大ソロを放つなど3打数2安打1打点の大活躍。途中出場の若月健矢（オリックス）は8回に右中間を破る適時二塁打を放ち、ネット上には「オリックス世界一！」「オリックスファンにはたまらない試合」などのコメントが溢れかえった。