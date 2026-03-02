東京マラソン

1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、男子はタデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成し、女子はブリジット・コスゲイ（ケニア）が2時間14分29秒で制した。そんな中、人生初の42.195キロに挑んで見事に完走したアイドルには、ファンから労いが殺到した。

東京を駆け抜けたのは世界を狙うエリートランナーだけではない。約3万9000人のランナーの中には、指原莉乃プロデュースのアイドル「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の大信田美月もいた。

フォロワー7.4万人の21歳はレース後に自身のXを更新。「人生初のフルマラソン、完走できた嬉しさも悔しい部分も､感じるものが沢山です」と完走を報告。「苦しくて下を向いてもメンバーのメッセージと みんなの応援が活力になったよ 大きな声で名前呼んでくれてありがとう みんなは私の宝物」と周囲への感謝をつづった。

ファンからは労いが殺到。Xには「東京マラソン完走おめでとうございます！ 本当に凄いです！」「メンバーからのメッセージに囲まれながら 最後まで諦めずに走り切ったその姿に 感動で胸がいっぱいになりました」「ほんとにおつかれさまだよー！ 現地でみっちゃんが一生懸命走ってる姿見れてよかった！」「マラソン後のビジュじゃないよこれは。すげー」「これすごいな…ガチで」などの声が上がった。「いいね！」の数も1万を超えていた。

また、メンバーも反応。天野香乃愛が「メンバーみんなもみっちゃんが進む度に嬉しくてワクワクしていたよ 本当にえらい！！！！」とつづれば、村山結香も「美月完走おめでとう ゴールに向かっている姿とってもかっこよかった！」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）