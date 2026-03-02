東京マラソンを完走したアイドルが話題【写真：中戸川知世】

　1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、男子はタデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で連覇を達成し、女子はブリジット・コスゲイ（ケニア）が2時間14分29秒で制した。そんな中、人生初の42.195キロに挑んで見事に完走したアイドルには、ファンから労いが殺到した。

　東京を駆け抜けたのは世界を狙うエリートランナーだけではない。約3万9000人のランナーの中には、指原莉乃プロデュースのアイドル「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の大信田美月もいた。

　フォロワー7.4万人の21歳はレース後に自身のXを更新。「人生初のフルマラソン、完走できた嬉しさも悔しい部分も､感じるものが沢山です」と完走を報告。「苦しくて下を向いてもメンバーのメッセージと　みんなの応援が活力になったよ　大きな声で名前呼んでくれてありがとう　みんなは私の宝物」と周囲への感謝をつづった。

　ファンからは労いが殺到。Xには「東京マラソン完走おめでとうございます！　本当に凄いです！」「メンバーからのメッセージに囲まれながら　最後まで諦めずに走り切ったその姿に　感動で胸がいっぱいになりました」「ほんとにおつかれさまだよー！　現地でみっちゃんが一生懸命走ってる姿見れてよかった！」「マラソン後のビジュじゃないよこれは。すげー」「これすごいな…ガチで」などの声が上がった。「いいね！」の数も1万を超えていた。

　また、メンバーも反応。天野香乃愛が「メンバーみんなもみっちゃんが進む度に嬉しくてワクワクしていたよ　本当にえらい！！！！」とつづれば、村山結香も「美月完走おめでとう　ゴールに向かっている姿とってもかっこよかった！」と称えていた。

