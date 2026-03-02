愛知県豊橋市が、ＪＲ東海、ＪＴＢコミュニケーションデザインと連携したコラボ企画「ＪＲ東海×『ウルトラマンシリーズ』６０周年特別企画 〜希望がこだまする！光の旅路 ｉｎ 豊橋〜」が、このほどスタートした（４月２６日まで）。

ＪＲ東海と豊橋市は２０２４年に「コンテンツを活用した地域活性化に係る連携と協力に関する協定書」を締結。モンスターハンターや、負けヒロインが多すぎる！のアニメ・ゲームなどの人気コンテンツを活用した地域創生の取り組みを続け、今回は「推し旅」の新企画として、今年６０周年の節目を迎える「ウルトラマンシリーズ」とのコラボが実現した。

最大の目玉企画は、ＶＲゴーグルを装着してウルトラマンの世界へ没入できる体験型イベント「光の国ミュージアム ウルトラマンＸＲジャーニー」。 ウルトラマンのエスコートで「光の国ミュージアム」を訪れ、シリーズ６０年の歴史や巨大な怪獣展示を鑑賞でき、ウルトラマンと怪獣が繰り広げる大迫力のバトルをＶＲで体感できる。怪獣やウルトラマンとの記念撮影も可能で、終了後スマホにダウンロードできる。「ＣＯＣＯＬＡ ＡＶＥＮＵＥ」で入場有料。

また、走行中の東海道新幹線の車内で、車窓の景色とともに空飛ぶウルトラマンを撮影できるＡＲコンテンツも用意。乗車区間（東京〜名古屋〜大阪方面）によって全３種のウルトラマンが登場。上り・下りでウルトラマンの飛ぶ方向も変化する。乗車中にキャンペーンサイトへアクセスし、速度測定とアンケートに回答すれば参加可能だ（無料アカウント登録必要）。

豊橋市内では５か所のスポットに設置された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、ＡＲで巨大なウルトラヒーローが出現します。スポットごとに登場するキャラクターが異なり、街歩きをしながら全員コンプリートを目指す。さらに、専用台紙に各スポットのスタンプを重ねておすと１枚の完成絵になる「重ね捺（お）しスタンプラリー」も同時開催。台紙は各スポットで受け取ることができる。

また、地元企業とコラボした限定パッケージの特産品も用意されている。