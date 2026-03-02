◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

「ＪＡＰＡＮ」のユニホームに身を包んでの初実戦は、収穫と課題の４６球だった。エンゼルス・菊池雄星は表情を引き締め、自身の役割を全うした。京セラドームでの登板は、西武時代の１８年８月３１日以来、２７４０日ぶり。４回を６安打３失点（自責２）は、満足いく結果ではない。だが先発が有力視される１次ラウンド２戦目の７日・韓国戦（東京ドーム）へ、学びは必ず生かされるに違いない。

「全体的によかった。ストライクゾーンで勝負できましたし、初回はスライダー投げすぎて連打、間を抜けるヒットありましたけど、２回からは配球も変えた。ボール自体はよかった。配球自体はもう少し工夫できたかなと思います」

初回は意外な展開だった。立ち上がり、１死一、三塁のピンチを招くと、４番の杉本にスライダーを中前に運ばれ、先行を許した。バックの守備の乱れもあって、４安打を浴び、いきなり３点を失った。

このままでは終わらない。修正能力こそ、メジャー日本人左腕最多の４８勝を積み重ねてきた菊池の武器だ。２回はカーブやチェンジアップなど球種も増やし、無失点。３回には中軸を３者凡退に封じた。４回も併殺も含めて３人で斬った。

３４歳で初の日本代表入り。ＷＢＣ出場は「最初で最後」と公言し、自身を“オールドルーキー”と称する。この日の直球は最速１５６キロと申し分ない。尻上がりに調子を上げ、いいイメージで登板を終えたことに価値がある。反省を胸に日韓戦では難攻不落な、本来の姿が見られるはずだ。