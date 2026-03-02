札幌冬季五輪のシンボルマークなどを手がけたグラフィックデザイナーの永井一正さんが亡くなったことを2日、株式会社日本デザインセンターが発表しました。 96歳でした。

永井さんが設立に参加し、代表取締役社長も務めた日本デザインセンターは、「グラフィックデザイナーの永井一正（ながい・かずまさ）氏が、2026年2月23日、急性呼吸不全のため逝去しました」と発表。

永井さんについて、「戦後日本のグラフィックデザインの黎明期（れいめいき）より第一線で活動し、復興期から高度経済成長期にかけての日本社会における、視覚文化の基盤を築きました」とし、「日本の視覚文化の精神的支柱として活動を続けた功績は計り知れず、当社は、永井氏の長年にわたる指導と貢献に深く感謝するとともに、その功績を永く記憶にとどめます」とつづりました。

葬儀は3月1日に近親者のみで執り行われ、後日改めてお別れの会を行う予定だということです。

■永井一正さんの経歴

日本デザインセンターによると永井さんは、1929年大阪生まれ。東京藝術大学美術学部彫刻科を中退後、大和紡績株式会社に入社し、グラフィックデザインを担当。

そして、1972年に開催された札幌冬季五輪のシンボルマークをはじめ、JA、東京電力、三菱UFJフィナンシャル・グループ、アサヒビールなどのCI（コーポレートアイデンティティー）などをデザインしました。

永井さんの作品は、数多くの国際賞で最高賞を受賞。また、紫綬褒章、旭日小綬章も受章しています。