◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２日、侍ジャパン合流後初の実戦登板で２回無安打無失点、２５球でマウンドを降りた。

１―４と３点ビハインドの６回から登板。先頭・森への３球目にはマウンド上でつんのめって転倒しかける場面もあり、ストレートの四球を与えたが、続く宗を１４２キロのスプリットで二ゴロ併殺に仕留めると、野口には３ボールとなるも５球目のツーシームで中飛に打ち取った。

７回も続投。２イニング目は先頭の平沼を遊直、続く来田を１４８キロツーシームで中飛。簡単に２死を奪い、最後はフルカウントから渡部を内角の１４８キロツーシームで見逃し三振に斬った。最速１５０キロながら、ツーシームなど手元で動く球などを駆使して相手打者を料理した。

日本での実戦は巨人時代の２４年１０月２１日のＣＳ最終ステージのＤｅＮＡ戦以来４９７日ぶりとなった菅野の力投にネットも沸騰。

登板直後には「菅野智之素晴らしかったです」、「菅野智之、２イニング無安打無失点！ 納得いってなさそうな表情でしっかり抑えてる姿が何とも菅野らしくて笑 そんなピッチング久々に見られて嬉しかったです」、「やっぱ菅野！ 侍ＪＡＰＡＮ期待してるぞー！ 絶対絶対世界一！ 頼むぞー！！」、「菅野智之はベテランらしい投球術で先発も中継ぎでもいけそうです」、「エースの帰還、胸が熱くなる。菅野のピッチング、もう一度見たかった！」などの声が集まった。