◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンの先発クリーンアップは「３番・中堅」が鈴木誠也（カブス）、「４番・一塁」が村上宗隆（ホワイトソックス）、「５番・左翼」が吉田正尚（レッドソックス）とメジャーリーガー３人が先発した。２３年の強化試合、ＷＢＣで大谷翔平（エンゼルス）、吉田正尚（レッドソックス）の２人がクリーンアップを打ったことはあるが、３人は侍ジャパンでは初。鈴木は遊飛、二邪飛、四球、村上は三振、二ゴロ、左飛で無安打。１人奮起したのが吉田で三飛の後に５回の第２打席で右翼席へ本塁打。７回にも右前安打で２安打を放った。

また、「２番・指名打者」では大谷翔平（ドジャース）、先発のマウンドには菊池雄星（エンゼルス）が立ち、クリーンアップの３人を含めて５人が先発。侍ジャパンでメジャーリーガー５人が先発するのは、２００９年のＷＢＣで３月７日の韓国戦、３月１５日のキューバ戦、３月２２日の米国戦の３試合でイチロー（マリナーズ）、福留孝介（カブス）、城島健司（マリナーズ）、岩村明憲（レイズ）、松坂大輔（レッドソックス）の５人に並んで最多だった。