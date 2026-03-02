ザ・ドリフターズの加藤茶さん（83）が1日、妻の加藤綾菜さん（37）とともに出版社が主催するトークイベントに登場。結婚から15年を振り返りました。

2人が登場したのは、トークセッションやワークショップなど、数多くのコンテンツ体験から、自分に本当に合うモノやサービスに出合い、自分自身をいつくしむ“ご自愛投資”のイベントです。

結婚してから何度も病を経験した茶さん。綾菜さんは健康を意識した料理を勉強したそうで、「すごくダシとかもう研究して。加トちゃん“この味薄い”とか言いますけど、マネージャーさんもそうですけど、みんな加トちゃんにどうやったらおいしいご飯を食べてもらえるかって頑張った。あの時の人生で一番頑張ったね」と闘病期間を振り返りました。

さらに、茶さんは、綾菜さんの一番好きな手料理を聞かれると“豚ナスつけ麺”と回答。綾菜さんは、「それ毎回言うんですよ！ 私もっと手の込んだやつやってるのに一番簡単なやつしか言わないから」と笑いながら返しました。

今年6月で結婚15年となる2人。これまでの生活を振り返って綾菜さんは、「色々ありましたけど、楽しかったですね。楽しかったって終わったみたいになった（笑）」と話すと、それを聞いた茶さんは「なんか終わらせようとしてないか？ 俺はまだまだ長生きするからな！」と返し、仲の良さを見せました。

また、イベント当日は茶さんの83歳の誕生日ということもあり、綾菜さんは、「誕生日になった瞬間に、久々に加トちゃんのほっぺにチューしたら“えぇ！”ってなってたんですけど。でもそのぐらい初々しく仲よく生活してるもんね」とラブラブエピソードを明かしました。

2人が登場したのは『主婦の友社』が主催するウェルネスイベントでのトークセッション『ご自愛市 spring2026｢元気に生きていく！加藤家 笑顔の秘訣（ひけつ）｣』。茶さんの誕生日を祝ったほか、夫婦としてのサポートについてなどトークしました。