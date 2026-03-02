「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ） 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合」（読売新聞社など主催）が２日始まり、日本代表「侍ジャパン」は京セラドーム大阪でオリックスと対戦した。

強化試合は３日も予定されており、日本は同球場で阪神と対戦する。

豪快にチーム初安打

侍ジャパンのチーム初安打は、５番吉田の特大のソロアーチだった。

五回一死、オリックス・九里のカットボールを完璧に捉えると、打球は京セラドームの５階席まで届いた。２０２２年まで所属した古巣・オリックス相手に、かつての本拠地球場で見事な一発を披露した。

全体練習に合流した２月２６日は大谷、鈴木と同組でフリー打撃をして、２人に負けないぐらいの大きな当たりを放っていた。「時差ぼけでふわふわしていた。しっかり本番に向けて逆算していければ」と話していたが、大リーグ選手が出場可能となるこの試合でしっかりと結果を残した。

２３年ＷＢＣは、初出場で優勝に貢献した。ただ本人からすれば、「何も分からずに突っ走ったなっていう感じはあるんですけれども、正直結構きつかったな」と振り返る。今回は逆算して考えられる点は大きい。米国での自主トレーニング中には「（ＷＢＣでは）試合の後で回復するとか、そういうところの方が大事かな」と話していた。

七回には右前打を放ち、複数安打をマーク。つなぎの打撃もできるだけに、順調に仕上げてきているのは心強い。（林宏和）