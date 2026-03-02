2.5次元アイドルグループ・いれいすの‐hotoke‐さんが22日、東京・豊洲PITにて2度目となるワンマンライブ『-hotoke-2ndワンマンライブ 転生したらSSR水色天使でライブクエストきんきゅう発生！？ 〜君の"好き"と"笑顔"でぼくはさいきょうになれるんだ〜』を開催。多彩な表現で“いむいむワールド”を描き出しました。

2月4日にリリースされた2ndソロアルバム『ほとけのあるばむ2!!』に宿された「好きなものを好きと言っていい」「ありのままで世界を楽しんでいい」という思いが落としこまれた本公演。‐hotoke‐さんの“好き”がリスナーの“好き”と重なり、幸せが増幅していくような時間を作りあげました。

■ゲームのガチャをイメージした演出で登場

オープニングVTRが始まるやいなや、すでにいむいむワールドは全開。引いたガチャからSSRキャラクターとして、‐hotoke‐さんが飛び出してくる映像で、一気に水色の冒険譚へ引きこんでいきます。照明がついた瞬間に、本人が目の前に立っているなんて、まるでスクリーンから飛び出てきたように見えました。

まずは『星空列車』でエネルギッシュにスタートし、ポップサウンドなアップチューンに合わせて、ふたりのダンサーと一緒に軽やかなステップを踏む姿は、まさにキラキラのアイドル。“星の空へレッツゴー”とかわいらしく『イムっこ（‐hotoke‐さんのファンの呼称）』の手を引いたかと思えば、今度は『スイスイ』を披露。たっぷりと願いをこめたアルバムリード曲で、『表現者‐hotoke‐』として“ありふれた僕でも輝きたいんだ”と決意を新たにしました。

■ライブ当日、2月22日は“猫の日” 「恥ずかしいんだが！」

MCになると「次は、どんな衣装になると思います？」と口火を切り、ステージ上で猫の日になぞらえた猫耳を装着する‐hotoke‐さん。何度も何度も「恥ずかしいんだが！ 自分がやりたくてやってるわけじゃなくて、大人たちに言われたから仕方なく」と弁明する姿さえも愛らしく、客席からは頻繁に黄色い歓声が上がりました。

天使の羽と犬のリュックがついたファーベストも羽織って『愛してるじゃ足りないもん！』を猫感マシマシで踊ってみたり、『キュートアグレッション』でサインボールを配ってみたり。パフォーマンスでも演出でも、最大限にオーディエンスを楽しませていく‐hotoke‐さん。

たくさんの愛をおねだりしていた‐hotoke‐さんですが、MCでの「かわいい」コールが想像以上だったのか、「かわいいを浴びてますけど（笑）」と笑いを誘発する場面も。自分のキャラクターを客観的に捉え、最大限にその魅力を発揮する‐hotoke‐さんのしなやかな強さが、垣間見えました。

そして猫耳をつけてのにゃんにゃんタイムの後は、キュートな天使のターンへ。『いむいむ★エンジェルビーム』『天使になりたい』と連投して、幅広い“かわいい”で夢中にさせました。そして“じゃあね さよなら”の言葉を残すと、爽やかにステージから去っていきました。

■スペシャルゲストは仲良しのすたぽら・Coe. それぞれ異なる“かわいい”でパフォーマンス

ここで突如として、ガチャを回すVTRがスタートされました。なんの前振りなのかと客席がざわめいたのも束の間、『Coe. （すたぽら）参戦』が告げられると想像の斜め上を行く展開となり、たちまち会場は大熱狂。『超次元LOVE理論→→→』に続き『チューリングラブ』もパフォーマンスし、息のあったステージで観客をくぎ付けにしました。

そして、ラストスパートを前に、ソロライブにかける思いを語り「“好き”を『好き』と言えるようなライブにしたいと思っています」と覚悟を口にし、その流れのまま「次に歌う曲が、この曲とこのアルバムすべてにおいて、僕の好きなものを表して持って来させていただきました」と告げて、『星の王子サマ』を披露しました。

高低差の激しいメロディーラインも軽々こなし、息継ぎすらも音楽に変えて、“好き”の力で乗り越えて、パワフルに魅せていく‐hotoke‐さん。この日一番の歓声が響いたのは、いれいすの武道館公演でも披露された『踊るスカイハート』。日本武道館公演をいとおしむように、目の前のリスナーに伝えるように、言葉を真っすぐに届けていきます。鳴り響く大合唱に包まれた表情は幸せそうで、両手を広げてオーディエンスの歌声を抱きしめていました。

■「これからも僕についてきてください」 集まったリスナーたちへ感謝

ほどなくしてアンコールへ転じると、ワンマンライブのリード曲である『LARETERU』を披露。‐hotoke‐さんらしさ満載のエレクトロナンバーで、もう一度会場をたきつけていきます。最後のMCでは、「ライブの度に思うことがあって」と切り出すと、ファンの存在によって成長できていることへの感謝をストレートな言葉で届けました。

‐hotoke‐さんは「自分に何もない人生だったからこそ、ライブをして初めてリスナーさんっていう宝物に巡りあえました。僕自体、本当に何もない人間だけど、そんな僕を好きでいてくれる君がいる。だから、君のために頑張ろうと思って、ずっと頑張ってきました」と語りました。

さらに、これからのたくさんの時間をリスナーたちと過ごしたいと話すと「もっともっと思い出を重ねて、そんな幸せな日々を送れたらなと思っているので、これからも僕についてきてください。君は十分、かわいいです。めちゃめちゃ準備して頑張ってきたこと、理解しています。だから、僕らは今、世界一かわいいです。自信を持って大丈夫」とコメントしました。

‐hotoke‐さんから発せられる“世界一かわいい”は、「ありのままの君でステキなんだよ」と存在を肯定するほどに懐が深い。大トリとして『you&U&me』をハンドマイクで歌いあげ、多幸感のうちに水色の冒険譚は終幕となりました。