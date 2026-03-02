【ひらがなクイズ】人気の観光地や甘い誘惑がヒント！ 「場所」や「もの」になる“2文字”とは？
解けると爽快！ 1分以内の正解を目指せ「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の地名や日常の楽しみが詰まった4つの言葉が登場します。頭の中で1文字ずつ当てはめて、しっくりくる響きを探してみてくださいね。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□し
ふく□□
し□□ぜ
しず□□
ヒント：ついつい食べてしまう甘いものとは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おか正解は「おか」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「おか」を入れると、次のようになります。
おかし（お菓子）
ふくおか（福岡）
しおかぜ（潮風）
しずおか（静岡）
「福岡」や「静岡」といった県名でピンときた人も多かったのではないでしょうか。また、海辺を散歩したくなるような「しおかぜ（潮風）」や、ホッと一息つく時間の「おかし（お菓子）」など、どれも心地よい言葉ばかりですね。
空欄が先頭だったり、最後だったり、あるいは言葉の真ん中にあったりと、場所がバラバラなのがこの問題の面白いところ。視点を変えながら考えることで、頭の体操に！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)