【実話】愛猫を亡くし、笑顔の消えた家。「いてくれたら…」涙をこぼした長男の心が、再び動き出すまで
家族みんなで溺愛していた猫を失ったあと、家の中から笑顔が消えてしまった--。
そんな日々が続く中で、もう一度猫と暮らすという選択は、簡単なものではありません。それでも、小さな兄弟猫との出会いは、少しずつ心に灯をともしていきました。
本記事では、『猫は奇跡』（佐竹茉莉子・著／辰巳出版）より一部抜粋し、悲しみと向き合いながら歩き出した一家の再生の物語を紹介します。
【写真まとめ】愛猫を亡くし笑顔が消えた一家に灯をともした兄弟猫「まさくん」「としくん」
灯が消えたような半年が過ぎようとする頃、次男が「また猫を飼いたい」と言う。
詩を溺愛していた長男に気持ちを聞くと、ポロポロと涙をこぼした後、小さな声で言った。
「いてくれたら、うれしい」
次男が友香さんにそう打ち明けたのは、一家で溺愛していた「詩」が空に帰っていって半年が過ぎた頃だった。それは、友香さんが心のどこかで予期していた言葉だった。
愛らしさの塊のような詩が、FIP（※）によって8ヶ月の短い生涯を終えてから、家じゅうが悲しみの湖底に沈んだ。会話がめっきり少なくなり、誰も笑わなくなった。
友香さん自身、どれほどの涙をこぼしたことだろう。外出さえできない時期もあった。ようやく半年たって「詩はもういないんだ」という事実を受け入れられるようになってきていた。
詩をいちばん寵愛（ちょうあい）していた長男は、弟の願いに無反応を通す。数日後、「もう一度猫を飼うとなったら、どう思う？」と、友香さんは長男にそっと聞いてみた。
下を向いたままの長男の目から、ぽとりぽとりと涙がこぼれ落ちる。反抗期真っ只中の彼の抱え続けていた喪失感と悲しみを友香さんは思い知る。
ひとしきり泣いた後、長男は小さな声で言った。「いてくれたら、うれしい」
※FIP：猫伝染性腹膜炎の略。猫コロナウイルスが猫の体内で突然変異を起こすことで発症する。食欲不振、活動性の低下、発熱、体重減少などの症状が起こる。
長男は「詩に似た子は嫌だ」と言うが、写真で見るその子は詩に毛色や顔立ちは似ていても、男の子らしいやんちゃさがあり、似ていないとも言える。
夫婦で動物病院へ会いに行く。すると、面接のために、奥から2匹の子猫が元気いっぱいに飛び出してきた。詩に似たキジトラと、その兄弟のキジ白と。
2匹は仲良くはしゃぎ回る。「こんなに仲のいい兄弟の1匹だけを連れていけない」と思う友香さんの隣で、夫のハートは2匹にすっかり射抜かれていた。
息子たちには「子猫がやってくる」とだけ伝える。
2匹を連れ帰ってきた日。学校から帰ってキャットタワーを組み立て、待ち構えていた次男が声をあげる。「えっ？ えっ？ 2匹！ 2匹！ 2匹！」と雄叫び、大興奮である。
続いて帰宅した長男も叫ぶ。「おおっ！」
息子たちの心底楽しそうな笑顔は、詩がいたときのそれだった。兄弟子猫たちは、部屋中を走り回り、揃ってご飯を食べ、また走り回る。遊び疲れて、重なり合って眠る。生き生きとした空気が家の中に満ちた。
猫の温かさも柔らかさも愛おしさも知ったら、その心に蓋をすることはないと、思っている。きっと、その人、その家族のペースで満ちてくるものがあるはずだから。
迎えた子猫たちの名前は、息子たちもその一字を持っている「朗」の字をつけ、キジトラは「雅朗（まさあき）」、キジ白は「福朗（としあき）」とした。愛称は、まさくんととしくんである。「新しい子がやってきたのを、詩はきっと喜んでくれてる。やさしい子だったから」と、次男くん。
2022年の夏に2匹を迎えてから2年が過ぎた。
まさくんはふっくらタイプ、としくんはがっちりタイプに成長した。大学生と高校生になった息子たちは、2匹をそれは可愛がっている。猫のことを話題にするだけで、家の中に笑顔が満ちる。
「詩はわが家に来てくれた初めての可愛い女の子で、お月さまのような存在でした。その詩が呼び寄せてくれたまさくんとしくんは、私たちの心を温めてくれた太陽のような存在です」と、友香さんは微笑む。
「詩からもらった愛は、胸の奥に大切にしまってあります。その愛をまさくんとしくんに伝えて、詩とはまた違う愛をふたりからもらって……そんなふうに愛が丸く巡るしあわせを感じながら、私たち家族はこれから3匹と共に生きていくんだと思います。出会えたことこそが奇跡と感謝しながら」
この書籍の著者：佐竹茉莉子 プロフィール
フリーランスのライター。幼児期から猫はいつもそばに。2007年より、町々で出会った猫を、寄り添う人々や町の情景と共に自己流で撮り始める。フェリシモ「猫部」のWEBサイト創設時からのブログ『道ばた猫日記』は連載15年目。朝日新聞系ペット情報サイトsippo の連載『猫のいる風景』はYahooニュースなどでも度々取り上げられ、反響を呼ぶ。季刊の猫専門誌『猫びより』（辰巳出版）や女性誌での取材記事は、温かい目線に定評がある。
そんな日々が続く中で、もう一度猫と暮らすという選択は、簡単なものではありません。それでも、小さな兄弟猫との出会いは、少しずつ心に灯をともしていきました。
本記事では、『猫は奇跡』（佐竹茉莉子・著／辰巳出版）より一部抜粋し、悲しみと向き合いながら歩き出した一家の再生の物語を紹介します。
【写真まとめ】愛猫を亡くし笑顔が消えた一家に灯をともした兄弟猫「まさくん」「としくん」
愛らしい盛りの愛猫「詩」を失って迎えて半年の愛らしい盛りの「詩（うた）」を、病魔によりあっけなく失った友香さん一家。深い悲しみに家じゅうが沈み込む。
詩を溺愛していた長男に気持ちを聞くと、ポロポロと涙をこぼした後、小さな声で言った。
「いてくれたら、うれしい」
長男の涙。もう一度、猫と暮らすという決断へ「また猫が飼いたい……」
次男が友香さんにそう打ち明けたのは、一家で溺愛していた「詩」が空に帰っていって半年が過ぎた頃だった。それは、友香さんが心のどこかで予期していた言葉だった。
愛らしさの塊のような詩が、FIP（※）によって8ヶ月の短い生涯を終えてから、家じゅうが悲しみの湖底に沈んだ。会話がめっきり少なくなり、誰も笑わなくなった。
友香さん自身、どれほどの涙をこぼしたことだろう。外出さえできない時期もあった。ようやく半年たって「詩はもういないんだ」という事実を受け入れられるようになってきていた。
詩をいちばん寵愛（ちょうあい）していた長男は、弟の願いに無反応を通す。数日後、「もう一度猫を飼うとなったら、どう思う？」と、友香さんは長男にそっと聞いてみた。
下を向いたままの長男の目から、ぽとりぽとりと涙がこぼれ落ちる。反抗期真っ只中の彼の抱え続けていた喪失感と悲しみを友香さんは思い知る。
ひとしきり泣いた後、長男は小さな声で言った。「いてくれたら、うれしい」
※FIP：猫伝染性腹膜炎の略。猫コロナウイルスが猫の体内で突然変異を起こすことで発症する。食欲不振、活動性の低下、発熱、体重減少などの症状が起こる。
動物病院で出会った元気な兄弟が、家族に再び笑顔を灯すちょうど動物病院に保護されてきたばかりの子猫がいて、詩の面影のある子がいるというので、会いに行くことにした。
長男は「詩に似た子は嫌だ」と言うが、写真で見るその子は詩に毛色や顔立ちは似ていても、男の子らしいやんちゃさがあり、似ていないとも言える。
夫婦で動物病院へ会いに行く。すると、面接のために、奥から2匹の子猫が元気いっぱいに飛び出してきた。詩に似たキジトラと、その兄弟のキジ白と。
2匹は仲良くはしゃぎ回る。「こんなに仲のいい兄弟の1匹だけを連れていけない」と思う友香さんの隣で、夫のハートは2匹にすっかり射抜かれていた。
息子たちには「子猫がやってくる」とだけ伝える。
2匹を連れ帰ってきた日。学校から帰ってキャットタワーを組み立て、待ち構えていた次男が声をあげる。「えっ？ えっ？ 2匹！ 2匹！ 2匹！」と雄叫び、大興奮である。
続いて帰宅した長男も叫ぶ。「おおっ！」
息子たちの心底楽しそうな笑顔は、詩がいたときのそれだった。兄弟子猫たちは、部屋中を走り回り、揃ってご飯を食べ、また走り回る。遊び疲れて、重なり合って眠る。生き生きとした空気が家の中に満ちた。
悲しみも愛も、巡っていく「悲しみの淵から抜け出すのに時間はかかりましたが、悲しむのならうんと悲しもうと思っていました。いつかまたやってくるかもしれない猫と暮らす日のために」と、友香さんは言う。
猫の温かさも柔らかさも愛おしさも知ったら、その心に蓋をすることはないと、思っている。きっと、その人、その家族のペースで満ちてくるものがあるはずだから。
迎えた子猫たちの名前は、息子たちもその一字を持っている「朗」の字をつけ、キジトラは「雅朗（まさあき）」、キジ白は「福朗（としあき）」とした。愛称は、まさくんととしくんである。「新しい子がやってきたのを、詩はきっと喜んでくれてる。やさしい子だったから」と、次男くん。
2022年の夏に2匹を迎えてから2年が過ぎた。
まさくんはふっくらタイプ、としくんはがっちりタイプに成長した。大学生と高校生になった息子たちは、2匹をそれは可愛がっている。猫のことを話題にするだけで、家の中に笑顔が満ちる。
「詩はわが家に来てくれた初めての可愛い女の子で、お月さまのような存在でした。その詩が呼び寄せてくれたまさくんとしくんは、私たちの心を温めてくれた太陽のような存在です」と、友香さんは微笑む。
「詩からもらった愛は、胸の奥に大切にしまってあります。その愛をまさくんとしくんに伝えて、詩とはまた違う愛をふたりからもらって……そんなふうに愛が丸く巡るしあわせを感じながら、私たち家族はこれから3匹と共に生きていくんだと思います。出会えたことこそが奇跡と感謝しながら」
この書籍の著者：佐竹茉莉子 プロフィール
フリーランスのライター。幼児期から猫はいつもそばに。2007年より、町々で出会った猫を、寄り添う人々や町の情景と共に自己流で撮り始める。フェリシモ「猫部」のWEBサイト創設時からのブログ『道ばた猫日記』は連載15年目。朝日新聞系ペット情報サイトsippo の連載『猫のいる風景』はYahooニュースなどでも度々取り上げられ、反響を呼ぶ。季刊の猫専門誌『猫びより』（辰巳出版）や女性誌での取材記事は、温かい目線に定評がある。