韓国、対中感情は悪化も若者の間で中国グルメが流行＝韓国ネット「味は認める」「不信感は残る」

2026年3月2日、韓国メディア・韓国経済は、政治・外交面では対中感情が悪化している一方で、消費現場では中国産の菓子や飲料が若者に受け入れられており、政治・外交と文化的感情が分離する一種の「デカップリング（分離）現象」が起きていると報じた。

記事によると、韓国最大手ECクーパンの検索ランキングでは、しばしば中国ブランドの食品が1位になっている。特に「シャオコオラ」というキャンディーは、韓国のインフルエンサーが多数紹介して話題を集めたという。数百万再生を記録した動画も少なくなく、その多くで「ベトナムのキャンディー」と紹介されているが、実際の製造地は中国・広東省だ。また、パッケージに日本語が表記があったものの実際は中国で製造された物だったというケースもあったという。

しかし、そういった広告や動画の適切性とは別に、多くの購入者が満足感を示しており、中国産だということへの不満を表すレビューは少数にとどまっている。記事は「青島ビール問題（中国の大手ビール会社『青島ビール』の工場で、作業員が原料に放尿しているとみられる動画がSNSに拡散した問題）」などで中国産食品への不信感が高まっていた以前と比べると、雰囲気が大きく変わっていると伝えた。

韓国では近年、マーラータンや火鍋などの中国料理が人気を集め、定番メニューとして定着するなど、外食分野における中国ブランドの勢いは顕著だ。火鍋チェーンの海底撈（ハイディラオ）はネイルサービスなどの体験型マーケティングで若者の心をつかみ、韓国法人の業績は急成長を遂げている。また、HEYTEAや茶百道（Chabaidao）といったドリンクチェーンの出店も相次いでおり、アイドルがSNSで紹介したことで拡散に拍車がかかっているという。 茶百道



記事は専門家の「若年層ほど政治的な対中好感度は低い傾向にあるが、消費においては食文化を『経験価値』として楽しみ、政治感情とは切り離している」との指摘を紹介。中国ブランドのサービス高度化が受容拡大の背景にあると分析した上で、「政治・外交と個人の消費行動が別に動く傾向は拡大していくとみられる」と伝えた。 海底撈



これについて韓国のネットユーザーからは「おいしければどこの国でも関係ない」「食べてみたら普通にクオリティーが高かった」「政治と食べ物は別に考えるべき」「日本のものだと思って買って、中国のものでもそこまで気にしない」「結局、消費者は味と価格で選ぶ」などの声が見られた。

一方で、「味は別にしても、こうした（インフルエンサーを使用した）マーケティングは不快だ」「そろそろインフルエンサーの広告を規制してほしい」「味が良くても原産地をごまかすのは別問題」「結局は安いから売れているだけでは？」「中国食品はやっぱり不安が残る」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）