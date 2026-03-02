「かなりガチなサイズ」綾瀬はるか、雪だるまを作るオフショットを公開！「デカい！」「無邪気で天使」
俳優の綾瀬はるかさんのマネジャーが運営するInstagramアカウントは3月2日、投稿を更新。綾瀬さんが雪だるまを作るオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】雪だるまを作る綾瀬はるか
ファンからは「なんでそんなにかわいいの!?」「ほんとしあわせな笑顔」「無邪気で天使」「仕事も遊びもいつも全力」などの声が。ほかにも「雪だるまがデカい！」「かなりガチなサイズですね」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】雪だるまを作る綾瀬はるか
「ほんとしあわせな笑顔」同アカウントは2枚の写真を投稿。いずれも雪が積もる野外で撮影した綾瀬さんのオフショットです。2枚目には「寒さを忘れ楽しそうに雪だるまを作っていました！」とあるように、綾瀬さんと雪だるまが写っています。天真らんまんな笑顔がとても魅力的です。
「和製オードリー・ヘプバーン確定」1月12日の投稿では、『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）のオフショットを公開。1枚目では、綾瀬さんの横顔の美しさが際立っています。ファンからは「和製オードリー・ヘプバーン確定」「需要ありまくりです」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)