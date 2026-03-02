「地面師と同じやり方ですよ」お見送り芸人しんいちに飛び降りを強要したドイヒー女：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）2月28日（土）放送は、「第16回ヒドイ女サミット」。中嶋享（や団）、本間キッド（や団）、ジャンボたかお（レインボー）、吉住、お見送り芸人しんいちが、世の中にはびこるヒドイ女からの被害を告発！
世の中にはびこるヒドイ女について徹底的に話し合う「ヒドイ女サミット」。お見送り芸人しんいちが出会ったヒドイ女は「バイト先の女」。
21歳くらいの時、飲食店のキッチンでバイトをしていたしんいちは、ホール担当の女性と親しくなる。デート初日に女性の家に行くことになり、早くもそういう関係になったのだが…家のドアをガチャガチャと開ける音が。
女性には彼氏がいたのだ。すると女性は、しんいちの服や靴を2階の部屋の窓から外へ投げ、しんいちに「飛んで」と。仕方なくしんいちは、2階から飛び降り逃げた。
実は、女性は“常習犯”で、彼氏がいると言わずに男の子と遊ぶドイヒー女だった。しかも、彼氏に合鍵を渡し、部屋にはチェーンをかけドキドキを楽しみ、相手を“飛ばす”時が最高潮だったのだ。この手法は「地面師と同じやり方ですよ」と、しんいち。
さらに、後日、女性は「彼氏とは別れたの」と告げ、しんいちは再び部屋を訪れるが、また同じ状況になり飛ぶことに。
これを聞いた吉住は、部屋に来ているのは彼氏ではなくまた別の男で、ロケット鉛筆方式で男たちを「ずっと飛ばせ続けてる」と推測。劇団ひとりは「飛ぶまでの時間、測ってるんじゃない」と笑わせた。
「キングオブコント」決勝常連、や団・本間キッドが出会ったヒドイ女は「源氏名しか教えてくれない女」。
15年くらい前、悲しいことがあると、街でナンパをして、ひどい言葉をかけられることで、自分を忌ましめていたという本間。この日はライブでめちゃくちゃスベったため、相方のロングサイズ伊藤とナンパを決行し、一緒に飲んでくれる女性2組を発見した。
2人とも夜のお店で働いているらしく、お互い「ルイさん」「ミントさん」と源氏名で呼び合っていたため、本間たちもそう呼ぶことに。
後日、ルイから「ミントさんと大宮で飲んでるから今から来ない？」と電話が。終電間際の時間だったため「絶対いけんじゃん！」と確信を得た本間は、ロングを誘い大宮へ。しかし、「大宮のカラオケにいるからそこに来て」という連絡以降、電話が繋がらなくなってしまう。そこで2人は大宮じゅうのカラオケ店を巡っては「ルイさん入ってますか？」「ミントさんかも」と源氏名だけを頼りに大捜索！
ようやく電話が繋がったのは始発間近だったが、本間はルイから「これからウチ来る？」と誘われ、いい雰囲気に。
一方のロングは、「家行っていい？」とミントにアプローチをかけるも、ミントは「わからぬ〜」との謎の返答。その後も、何を聞いても「わからぬ〜」を連呼。結局、ロングは始発で帰ったそう。
この他、や団・中嶋は「15年後に知った元カノの事実」を告白。芸人界隈で有名だった元カノが持つ別の顔とは！？吉住が出会ったドイヒー女は、バイトをしていた飲食店の「常連の女」。大学生のイケメンスタッフに変態行為を！？ ジャンボは、吉本芸人が大集合する沖縄での危険な夜を赤裸々告白。最後は「ありがとう」と深く感謝！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
