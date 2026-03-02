3月2日午後、静岡市清水区の国道で、軽乗用車2台と原付バイク計3台が絡む事故があり、軽乗用車を運転していた82歳の女性が死亡しました。

2日午後3時頃、静岡市清水区駒越北町の国道150号の大型商業施設の前で「車と車の正面衝突。バイクも関係している」と目撃者から110番通報がありました。

警察によりますと、南に向けて走っていた軽乗用車が反対車線に飛び出し、北に向かっていた軽乗用車に衝突し、そのはずみで北に向かっていた軽乗用車とその隣を走っていた原付バイクが衝突したということです。

この事故で、反対車線に飛び出したとみられる軽乗用車を運転していた静岡市清水区松井町に住む女性（82）が胸を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。

もう一方の軽乗用車を運転していた60代女性と原付バイクの30代男性は軽傷の模様です。

静岡県内では死亡事故が多発していて、2月27日から3月8日まで「交通死亡事故多発警報」が発令されています。