◇強化試合 オリックス―侍ジャパン（2026年3月2日 京セラＤ）

オリックスが侍ジャパンとの強化試合に勝利した。

序盤から打線が機能した。初回から侍ジャパン・先発の菊池に襲いかかり1死一、三塁で杉本の中前適時打で先制。続く森も右前にはじき返し、その後も守備の乱れもあって3点を先取した。

投げては先発の寺西がメジャー組の試合出場解禁となった侍ジャパン打線相手に快投。初回は大谷を左飛に仕留めるなど無失点で立ち上がり、2回も村上、佐藤輝を三振に仕留めるなど2回零封。寺西は「マウンドに上がるまでは緊張感もありましたが、森（友哉）さんが真っすぐを中心に自分の良さを引き出してくれるリードをしてくれたことで、良いピッチングができたんだと思います。投げ終わってみればですが、すごいバッターが並ぶ打線と対戦することができて楽しかったですし、しっかりと自分の持ち味を出すことはできたと思います」と振り返った。

2番手の田嶋も4回に大谷を空振り三振に斬るなど得点を与えなかった。「1番・右翼」でスタメンの麦谷も2安打1打点1盗塁と躍動した。