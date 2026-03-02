ミラノ・コルティナオリンピックは閉幕しましたが、その熱はまだ残っているようです。フィギュアスケートで銅メダル獲得した中井亜美選手がかつて通っていたスケートリンクには3月1日も多くの人が訪れていました。

新潟市中央区のアイスアリーナ。



ここはミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートで銅メダルを獲得した中井亜美選手が小学生時代にその基礎を身につけた場所です。





そんなアイスアリーナを訪れる人がオリンピック後に増加。【子ども】「楽しい」スケート人気の高まりを表すかのように、閉幕から1週間が経った3月1日もオリンピック前より約20％多い、600人ほどの人が訪れていました。【子ども】「転びそうでずっと怖かったけれど、だんだんうまくいっておもしろかった」【保護者】「（スケートは）25年ぶりくらい。オリンピックを見て娘が行きたいと言っていたので来たが、すごい施設ができているんだなと」氷の上に置かれた道具で遊んだり、慣れないスケート靴を履いて氷の感触を楽しんだりしていた来場者たち。中には中井選手の功績をたたえる特設コーナーで記念撮影をする人の姿も見られました。アイスアリーナ側はその人気を持続できるよう取り組んでいく考えです。【MGC三菱ガス化学アイスアリーナ 渡邉直己さん】「より初心者の方も楽しめるようなイベントを今後も考えていきたいと思うので、ぜひ皆様に遊びに来てもらいたい」