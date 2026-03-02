◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

大谷翔平選手らMLB組がスタメン出場した侍ジャパンでしたが、オリックスの前に敗戦しました。

先発した菊池雄星投手は初回、オリックス打線に4安打を集められると守備の乱れも重なって3失点。いきなりビハインドを背負います。

打線は2番から大谷選手・鈴木誠也選手・村上宗隆選手・吉田正尚選手とMLB組が並びましたが、オリックス投手陣の前に4回までひとりのランナーも出せず。序盤はオリックスペースで進みます。

5回の攻撃、吉田選手がスタンド上段まで届く大きなソロHRを放ち1点を返します。しかしその裏に2番手・種市篤暉投手がタイムリーを浴び再び3点差に。

7回表、吉田選手がこの試合2安打目となるヒットでチャンスメークするも、2アウト1、3塁で佐藤輝明選手は空振り三振に倒れ得点できませんでした。

その後8回に若月健矢選手がタイムリー2ベースを放ち2点差まで詰め寄ります。さらに9回、2アウト1、2塁で牧秀悟選手がタイムリーを放ちランナー1人が生還しますが、1塁ランナーの仲田慶介選手は本塁タッチアウト。あと一歩及ばずに敗れました。

なお大谷選手は第1打席がレフトフライ、第2打席が空振り三振、第3打席は再びレフトフライに倒れ、この試合3打数無安打。8回にはこの試合4度目の打順が回りましたが、代打を送られ試合から退きました。