¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¿¼ÈøÇÃ·Ã¤¬¥¨¡¼¥¹µ¡¥²¥Ã¥È¡¡¹¥¤¤ÊÏÈ¤Ï£¶ÏÈ¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Ëã¿ý¤Ê¤éÌòËþ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î¡Ö¤Ó¤ï¤³¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡ªÂè£¶²ó¼ò½èµþÅÔ¿·µþ¶Ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÇÕ¡×¤¬£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¿¼ÈøÇÃ·Ã¡Ê£³£³¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹£¶£µ¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡££²Ï¢Î¨£´£¸¡ó¡¢£±£±Í¥½Ð£³¹¡£¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹¥ÁÇÀµ¡¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ö£¶ÏÈ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£½é¾¡Íø¤â£¶¥³¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤«¤éÃ£À®´¶¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡£¥í¥Þ¥ó¤â¤¢¤ë¡£Ëã¿ý¤Ê¤éÌòËþ¤Ç¾å¤¬¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¿§¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥å¡¼¥¤¡¼¥½¡¼¡ÊÎÐ°ì¿§¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡£²ÀáÁ°¤ÎÆôºê¤Ç¤Ï£¶ÏÈ¤«¤é£±Ãå¤ò¥²¥Ã¥È¤â¡Ö¤¢¤ì°ÊÍè¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£