◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

オリックスが投打で見せ場をつくり、連続世界一を狙う井端ジャパンに快勝した。この結果を受け、ＳＮＳではオリックスファンが大盛り上がり。「まずいこのままではオリックスが世界一になってしまう」「オリックス流石に強い、世界一あるな」「オリックスが世界一ってことか」「オリックスつよ…！？ｗ」など、喜びの声があふれた。

流れを呼び込んだのは、開幕ローテ入りを目標に掲げる先発の２年目右腕・寺西。大谷を１５１キロの直球で詰まらせて左飛に打ち取るなど真っ向勝負で挑み、最速１５３キロの直球を軸に２回完全、３奪三振の快投を見せた。３回からは田嶋が２番手で、こちらも２回完全投球。５回には３番手の九里が吉田に右翼席５階への特大ソロを浴び、１点を失ったものの、２回１失点にまとめた。７回は４番手・入山が１回無失点。９回に１失点したが逃げ切った。

打線は初回、先発の菊池から杉本の中前適時打、森友の右前適時打、さらには相手のミスも重なり３点を先制。５回には麦谷が種市から左前適時打を放ち、４点目をもぎ取った。３年ぶりの覇権奪回を目指すチームにとって、大きな白星となった。また、侍ジャパンの３打点のうち２打点は元オリックスの吉田と、現オリックスの若月によるもの。京セラドームでオリたちが躍動した１日となった。