¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥À¥¤¥¹¥Ý¥«¥Ã¥×¡ÛÌÚ²¼Âç¾¡¡£¶¹æÄú¤Ç£³Ãå³ÎÊÝ¤È¹¥È¯¿Ê¡¡¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÀìÌçÅ¹¤â·Ð±Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥À¥¤¥¹¥Ý¥«¥Ã¥×¡×¤¬£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼Âç¾¡Ê£´£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½éÆü£¹£Ò¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯£µÈÖ¼ê¤âÆ»ÃæÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½ÐÂ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é²¡¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤ÏÂ¾¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£Æôºê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤â¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ÐÂÃæ¿´¤Ë¼ê±þ¤¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡Í½Áª£³Æü´Ö¤Î¥Ù¥¹¥È£¶¤¬Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦Ã»´ü·èÀï¤À¤±¤Ë£¶¹æÄú¤Ç¤Î£³Ãå³ÎÊÝ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï£¶¹æÄú¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÀìÌçÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ê¤¤Æü¤ÏÅ¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤â¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¶¡¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â·Ý½ÑÅª¤Êà¥Ê¥Ý¥ê¥¿¡¼¥óá¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¶Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£