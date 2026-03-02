◆ＷＢＣ強化試合 オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンがオリックスに敗れた。大谷翔平（ドジャース）らメジャー組の出場が解禁されたが、チームは７安打に終わった。

先発・菊池雄星（エンゼルス）は初回に４安打を浴びるなど、一挙３失点。マウンドでは首をひねる場面も見られたが、２回以降は無失点に抑えた。４回６安打３失点（自責２）、２奪三振で最速は１５６キロ。本大会では１次ラウンド２戦目となる７日の韓国戦（東京ドーム）の先発が有力視されている。

打線は５回１死。それまで無安打と抑え込まれていたが、吉田正尚（レッドソックス）がオリックス時代の本拠地で九里から右翼５階席に特大弾を放った。「ＮＰＢプラス」によると、打球速度１７４・５キロ、飛距離１２６・５メートル、角度３４度。吉田の京セラドームでの本塁打は、２２年１０月２７日の日本シリーズ・ヤクルト戦で放ったサヨナラ本塁打以来となった。

２番手で登板した種市篤暉（ロッテ）は麦谷にタイムリーを浴び、１回１失点。６回から登板した菅野智之（ロッキーズ）は２回０封で、８回は松本裕樹（ソフトバンク）が無失点に抑えた。

「２番・ＤＨ」で出場した大谷は左飛、空振り三振、左飛で３打数無安打、鈴木誠也（カブス）は２打数無安打、村上宗隆（ホワイトソックス）は３打数無安打でそれぞれ途中交代した。

他のメジャー組は岡本和真（ブルージェイズ）は合流したが、コンディションを考慮され出場しなかった。また、山本由伸（ドジャース）も合流し、菅野、菊池と史上最多８人のメジャーリーガーも勢ぞろい。３日は、本大会前最後の強化試合で阪神と京セラＤで対戦する。