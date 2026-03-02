◇強化試合 侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）らメジャー組がスタメンに名を連ねたが3―4で敗れた。

メジャー組が投打に出場した最初の試合。打線では2番・大谷から5番・吉田までメジャー野手を4人並べたが、安打は5回の吉田正尚外野手（レッドソックス）が放った右越えソロ1本のみ。2番に入った大谷も3打数無安打と快音は聞かれず。3番の鈴木誠也外野手（カブス）、4番の村上宗隆内野手（ホワイトソックス）も無安打に終わった。

8回に途中出場の若月の適時二塁打で1点を加え、9回には2死一、二塁のチャンスで牧が適時二塁打を放ちさらに1点を返したが、一走・仲田が本塁タッチアウト。試合終了となった。

投手では、先発の菊池雄星投手（エンゼルス）が4回6安打3失点（自責2）と調整途上であることをうかがわせた。6回から3番手で登板した菅野智之投手（ロッキーズ）は2回無失点だった。

守備では課題も残った。2点を先行された初回1死一、三塁の場面で三ゴロを三塁手・佐藤輝が二塁転送。これを二塁手の牧が一塁へ送球ミスし追加点を奪われた。2回には1死から中川の右前打を右翼手の近藤が後逸。失点には結びつかなかったが、ピンチを招いた。

侍ジャパンは3月6日に1次ラウンド初戦の台湾戦を迎える。本番まで残された調整試合は3日の強化試合・阪神戦（京セラドーム）しかない。メジャー組と国内組をどう組み合わせるか。調整過程がそれぞれ異なる中、井端弘和監督がどういったオーダーで臨むか、注目される。残された時間はあと4日しかない。