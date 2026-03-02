3月2日（月）に放送された『徹子の部屋』に、松雪泰子が登場。デビュー35年を迎える彼女が、意外な私生活や過去を明かした。

【映像】「やんちゃでした」松雪泰子、ハーレー乗り回した“意外な過去” 伝説の「白鳥麗子」も再現

18歳でデビューし、20歳のときに主演を務めたドラマ『白鳥麗子でございます！』が出世作となった松雪。

同作の強烈なキャラクターが忘れられないという黒柳徹子から、あの印象的な“高笑い”を見たいとムチャぶりされると、照れ笑いを浮かべつつも「おほほほほ！」と見事に再現。サービス精神たっぷりの対応に、スタジオは一気に和やかな雰囲気に包まれた。

その後、トークは彼女の意外な過去へと発展。

「ハーレーに乗っていらしたんですって？」と黒柳に振られると、「子どもを妊娠する前に免許を取りまして、1450ccの大きなハーレーを買って、1年くらいは乗っていました」と驚きの事実を明かした。

免許を取得したきっかけは、友人たちとの約束だった。「当時、仲間うちで『みんなで（免許を）取ろう』ってなって、女性だけでツーリングに行けたらいいねって。まだ若かったので」と松雪は振り返る。

実際に、念願の女子ツーリングで箱根まで足を運んだといい、「山をカーブで曲がっていくときに、ちょうど桜吹雪が舞って、その中を走っていくのはすごく（気持ちよかった）」と、映画のワンシーンのような思い出を笑顔で語った。

その後、妊娠がわかってからハーレーはキッパリ手放したそう。「やんちゃでしたね」と当時を思い出しながらはにかんでいた。