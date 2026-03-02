いきものがかり、新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかり meets 2』の収録内容発表！JUJU、玉置浩二ら12組が参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

いきものがかりの楽曲を主人公にあらたなアーティスト、解釈、ストーリーに出会う場としてはじまった『いきものがかり meets』。

その第2弾として3月11日に発売される新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかり meets 2』の収録内容が公開。

JUJU、モノンクル、にしな、友成空、礼賛、NAYEON（TWICE）、紫 今、スキマスイッチ、なきごと、原口沙輔、ねぐせ。、玉置浩二の計12組の参加とそれぞれのコラボレーション楽曲が明らかになった

楽曲構成、歌詞、サウンドアレンジと12組のアーティストの自由な解釈に委ねられたいきものがかり楽曲がどのように仕上がっているのか。3月11日のリリースを楽しみに待とう。

今回の解禁に合わせて『いきものがかり meets 2』の特設サイトも公開。参加アーティストからのコメントなど今作をより深く楽しめるサイトになっている。

本作のリリースを記念して各種キャンペーンの実施が決定。Pre-Add / Pre-Save キャンペーンではApple MusicもしくはSpotifyにて事前予約をした人全員に「いきものがかり meets 2オリジナル壁紙」がプレゼントされる。

また、本アルバムのオリジナルキャラクター・meetsくんをあしらった「“みーつ”ける アンブレラマーカー」がもらえるダウンロードキャンペーンも実施される。詳細は特設サイトで。

あわせてCD購入特典の絵柄も公開された。新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかりmeets 2』は各CDショップ、ECサイトにて予約販売中。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

ALBUM『いきものがかり meets 2』

＜収録楽曲＞

01. JUJU 「SAKURA」

02. モノンクル 「コイスルオトメ」

03. にしな 「うるわしきひと」

04. 友成空 「花は桜 君は美し」

05. 礼賛 「ブルーバード」

06. NAYEON（TWICE）「気まぐれロマンティック」

07. 紫 今 「YELL」

08. スキマスイッチ 「じょいふる」

09. なきごと 「キミがいる」

10. 原口沙輔 「風が吹いている」

11. ねぐせ。「ラブソングはとまらないよ」

12. 玉置浩二×いきものがかり「帰りたくなったよ」 from NHK BS「玉置浩二ショー」

13. いきものがかり 「超ありがとう」

■【画像】『いきものがかり meets 2』購入特典画像

■【画像】『いきものがかり meets 2』のジャケット写真

■関連リンク

『いきものがかり meets 2』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/meets2/

いきものがかり OFFCIAL SITE

https://ikimonogakari.com