県内の多くの高校では1日、卒業式が行われました。

長崎市の高台にある県立長崎東高校では、交通事情を踏まえて平日の3月2日に卒業式を開催。

生徒たちが旅立ちの日を迎えました。

■高校生平和大使「日常会話で平和について話せるクラスだった」／県立長崎東高校

3年生260人が卒業を迎えた、県立長崎東高校。

式では保護者や在校生が見守る中、田川 耕太郎校長から、一人ひとりに卒業証書が手渡されました。

（長崎東高校 卒業生代表 北島 未颯さん）

「これまでの自分にお疲れ様と声をかけ、長崎東から新たな1歩を踏み出しましょう」

県内のほとんどの公立高校で1日に卒業式が行われましたが、長崎東は2日の開催に。

長崎市立山の高台にあり、中学校を含めた全校生徒の9割以上がバスで通学していて、日曜日は便数の確保が難しいことから学校が日程を変更しました。

卒業生のひとり、津田 凜さん。

被爆3世でもある津田さんは、高校生平和大使としておととし12月、ノルウェー・オスロで開かれたノーベル平和賞の授賞式に出席。

署名活動などにも参加し、核兵器廃絶に向けた被爆地の思いを発信してきました。

（長崎東高校 津田 凜さん）

「3年間長かったようで、1日1日が濃くて辛い日々もあったけれど、みんなと共にやってきた日々が、こうやってひとつの日に終わりを迎えられて、すごくうれしい気持ちとさみしい気持ちがある」

卒業式と同じ日に誕生日を迎えクラスメイトから祝福を受けた津田さん。

仲間とともに過ごした時間を胸に未来へと歩み出します。

（長崎東高校 津田 凜さん）

「このクラスだったからこそ、平和のことを友だちと日常会話で話せる機会がとても多くあった。日常会話で、国際情勢や政治のことを話すことは誰でもできると思うので、自分自身もそれを続けていきたい」

■ウクライナ人高校生は相撲部やくんちでも活躍／県立長崎鶴洋高校

県内の多くの学校で卒業式が行われた3月1日。

（長崎鶴洋高校 卒業生代表）

「この学びやで過ごした日々を思い出し、校訓である誠実・明朗・勤勉を胸に頑張っていきたい」

県立長崎鶴洋高校では、74人が門出の日を迎えました。

卒業生の中には、ウクライナから避難してきたエゴール・チュグンさんの姿も。

学校では相撲部で活躍。去年は長崎くんちで西古川町が奉納した櫓太鼓にも出演しました。

（長崎鶴洋高校 エゴール・チュグンさん）

「本当にいい思い出ばかり。みんなにありがとう（と言いたい）」

■2割は看護師を目指しここで学び深める／長崎玉成高校

長崎玉成高校では、衛生看護や福祉、調理などを学んできた161人が学び舎を旅立ちました。

卒業生は社会人や専門学校生などとして、新たな一歩を踏み出すほか、約2割は看護師を目指してさらに2年間、学びを深めます。

それぞれの場所で迎えた門出。

2日の卒業式に臨んだ長崎東の生徒たちは、晴れやかな表情を見せました。

（卒業生）

「受験など，クラスのみんなに背中押されながら，日々楽しく過ごせて卒業できたのがうれしい。さらに勉強に力を入れて、たくましい人間になりたい」

「毎日ほんとに笑い合ってきた友だちと別れてしまうことが本当に悲しいが、いろんな人と本当に関わって、いろんなことを得たので，その経験を生かして今後も頑張っていきたい」

卒業生たちは、支えてくれた人への感謝と未来への決意を胸に、新たな一歩を踏み出しました。