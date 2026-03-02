安めぐみ、愛兎・しろくんとの別れ報告「お空に旅立ちました」「しろくんに感謝でいっぱいです」
タレントの安めぐみ（44）が1日、自身のブログを更新。愛兎・しろくんと2月の終わりにお別れしたことを報告した。
【写真多数】愛兎･しろくんのショットを公開した安めぐみ
この日、「3月、そしてしろくん。」と題してブログを更新。安は「今日から3月ですね」と切り出し、「実は我が家のしろくんが、2月の終わりにお空に旅立ちました」と報告。
年末ごろから体調を崩し、「そこから持ち直して、を繰り返していましたが、2月はたくさん病院にも行って、とても頑張ってくれました」と明かした。「我が家をたくさん癒してくれたしろくん 家族みんな、しろくんに感謝でいっぱいです。しろくんありがとう」と、あふれる思いをつづった。
ふわふわとした愛らしいしろくんの写真や、安や娘と触れ合う姿などの写真とともに「先代の、ミミくんにも会えていますように」「もふもふしろくん、本当にありがとう」と、何度も感謝の言葉を重ね、ブログを締めくくった。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。2021年5月23日に更新したブログにて「しろくん」を迎えたことや、長女が名付けたことを明かしていた。
