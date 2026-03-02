ひとり分でも買いやすいサイズの総菜や、食材のバラ売りでの販売に力を入れているスーパーが、いま都市部を中心に増えています。さらに、ひとり客をターゲットにした戦略は、飲食店にも広がっています。

■卵は1個から、納豆もバラ売り

「夜ご飯にちょこっと付け足したい」

「ひとり分の食材を買いたい」

そんな、かゆいところに手が届くスーパーがいま、増えています。

記者

「総菜もちょこっとですね」

群馬県伊勢崎市に先週オープンしたスーパー。最大のウリは、商品サイズと手頃な値段です。

生ハムやトマトなど具材をたっぷりのせたピザは、一切れで販売。

記者

「卵がバラ売りされている」

卵は1個からでも購入でき、納豆もバラ売りで販売されています。

バラ売り納豆を買ったお客さんは…。

バラ売り納豆購入

「ひとり暮らしなので1つだけ。いままでにないパターンで、1個というのは。助かります。多いと食べきれない」

■個別で取る食事時間は増えている

助かるのは、ひとり暮らし世帯だけではありません。

3人家族 夫

「夕飯の時間はバラバラ。私だけ違うので」

3人家族 妻

「好き嫌いが多いので。ひとりだけ違うメニューにする。バラで買えるから」

親子も…。

母親

「卵料理とかアレルギーとかもあるし好きでもないから」

─食べない？

娘

「食べない」

母親

「（娘は）ひとりだけ別で」

─そういう時は？

母親

「助かる」

ひとり暮らしからファミリー世帯まで、さまざまな理由から個別で取る食事の時間は増えているといいます。

ベイシア 小型業態一般食品部 青木慎祐部長

「誰の中にもあるひとりの食事時間、食事シーンにフォーカスして、ひとりひとりの食事を豊かにすることをコンセプトにする店が、今後の成長に向けては必要だと考えた」

■総菜ひとり用サイズ売る小型スーパーが増加

いま、“ひとり分サイズ”をウリにするスーパーは広がっています。

肉や総菜などを小さいサイズで販売し、少しだけ食べたい人向けの商品を取りそろえるイオングループの小型スーパー「まいばすけっと」は先月、新たに20店舗以上オープン。

全国300店舗以上展開するスーパー「トライアル」も去年11月、24時間営業の小型店舗「トライアルGO」を都内に初出店。

できたての総菜や弁当もひとり用サイズがウリで、現在は都内に5店舗あり、3年かけて100店舗の出店を目指しているということです。

■“おひとりさま”需要、飲食店でも

飲食店も、“おひとりさま”需要を狙って新業態を展開。

もともとファミリー層が中心のハンバーグレストラン。多くのメニューの中から注文するのが王道でしたが、新店舗では注文スタイルを一変。

「好きなものを好きなだけ」追加した食材のビジュアルをみながら、ひとりひとりオリジナルのハンバーグプレートを注文できるのです。

お客さん

「普通の量だと足りなかったりするので、量を増やせると自分の好きな量、食べられるのでありがたい。（周りを）結構気にして1人前だけにおさめたりするので、気にしないで食べられた方が私的にはうれしい」

さらに、設備にもこだわりが。全席にコンセントを完備し、会計も自動精算機を導入。ひとりでも長居できる空間作りを意識したということです。

週1回来るというお客さんは…。

週1で来店

「タブレット注文だし、お会計も自分たちでできる。ひとりで来るの来やすい。お昼＋ちょい長めにいたい時、すごくいい」

Dishersチーム 営業企画担当 由月浩之さん

「ひとりひとりの好みや気分、環境や体調に合わせて、おひとりのお客様がより快適に過ごしていけるよう、今後も追求していきたい」

今後は駅前や繁華街への出店を目指しているということです。