【DMM GAMES CONNECT#6】 3月2日 公開

EXNOAが運営するDMM GAMESは3月2日、公式YouTubeにてDMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT＃6」をプレミア公開した。

今回の「DMM GAMES CONNECT」では過去最大タイトル数を紹介。人気タイトル、新作の紹介やキャンペーン情報、ゲーム内アイテムがもらえる番組限定のシリアルコードなどが公開された。

番組ラインナップ

新作紹介

DMM GAMES CONNECTセレクション

人気タイトル紹介

番組内では限定のシリアルコードを公開

シリアルコードプレゼント内容

【【DMM GAMES CONNECT】新作・おすすめタイトル紹介 - 2026/3/2 -】恋姫†大戦 テクロノス 邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～ フルールデイズぼくらの放課後戦争！ リバース1999 熱戦少女マブラヴ ガールズガーデン 御城プロジェクト:RE恋姫†大戦 ： 天想石（無償）×100 テクロノス ： ガチャチケット×5 フルールデイズ ： プレミアムガチャ専用チケット×３ マブラヴ ガールズガーデン ： スタンダードガチャチケット×10、ギフトカード×15 御城プロジェクト:RE ： 10連招城券×1

(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON、(C)2026 EXNOA LLC / テクロス、(C)2026 EXNOA LLC、(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.、(C)2014 EXNOA LLC