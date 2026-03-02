『リブート』鈴木亮平、塚地武雅と“相撲” シリアスな劇中とギャップに「癒やされる」
ドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）で主演を務める俳優の鈴木亮平が1日、自身のXを更新。オフショットを公開した。
【写真】塚地武雅と相撲を取る鈴木亮平
本作で早瀬陸役を務める松山ケンイチが、第6話放送終了後に自身のXで「塚地さんは今回もお見かけしませんでしたが今後も飯食いに来るのか既にサイレントキルされてるのか気になって風呂入って歯磨きしてからじゃないと眠れません」などと投稿。合六（北村有起哉）の部下・菊池役の塚地武雅がここ数話登場していないことから、その行方を案じていた。
これを受けて鈴木（儀堂歩役と早瀬陸役の2役）は「塚地さんは元気に早瀬と相撲を取っていたみたいですよ」と投稿。塚地と真剣な表情で相撲を取るオフショットを公開し、「あ、勝ちました」とユーモアを交えて報告した。
写真では、スーツ姿の鈴木に塚地ががっちりと組みつき、迫力ある表情を見せる一幕が収められている。
シリアスな展開が続く本編とのギャップもあり、ファンからは「ストーリーがシリアスなだけにオフショットめちゃくちゃ癒される」「内容はなかなかヘビーだったけど、放送後のやりとりに癒されてる」などの声が寄せられていた。
引用：「鈴木亮平」X（＠ryoheiheisuzuki）、「松山ケンイチ」X（＠K_Matsuyama2023）
【写真】塚地武雅と相撲を取る鈴木亮平
本作で早瀬陸役を務める松山ケンイチが、第6話放送終了後に自身のXで「塚地さんは今回もお見かけしませんでしたが今後も飯食いに来るのか既にサイレントキルされてるのか気になって風呂入って歯磨きしてからじゃないと眠れません」などと投稿。合六（北村有起哉）の部下・菊池役の塚地武雅がここ数話登場していないことから、その行方を案じていた。
写真では、スーツ姿の鈴木に塚地ががっちりと組みつき、迫力ある表情を見せる一幕が収められている。
シリアスな展開が続く本編とのギャップもあり、ファンからは「ストーリーがシリアスなだけにオフショットめちゃくちゃ癒される」「内容はなかなかヘビーだったけど、放送後のやりとりに癒されてる」などの声が寄せられていた。
引用：「鈴木亮平」X（＠ryoheiheisuzuki）、「松山ケンイチ」X（＠K_Matsuyama2023）