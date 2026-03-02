いきものがかりが、3月11日に発売する新解釈コラボレーションアルバム第二弾『いきものがかり meets 2』の収録内容が発表された。

いきものがかりの楽曲を主人公に新たなアーティスト、解釈、ストーリーに出会う場としてはじまった「いきものがかり meets」。第二弾となる今作にはJUJU、モノンクル、にしな、友成空、礼賛、NAYEON（TWICE）、紫 今、スキマスイッチ、なきごと、原口沙輔、ねぐせ。、玉置浩二の計12組か参加する。それぞれのコラボレーション楽曲は以下のとおり。

楽曲構成、歌詞、サウンドアレンジと12組のアーティストの自由な解釈に委ねられたいきものがかり楽曲がどのように仕上がっているのか期待したい。

収録内容とあわせCD購入特典の絵柄も発表されたほか、『いきものがかり meets 2』の特設サイトも公開となった。こちらには参加アーティストからのコメントなども掲載されている。

また、リリースを記念して各種キャンペーンも実施される。Pre-Add / Pre-Save キャンペーンではApple MusicもしくはSpotifyにて事前予約をしていただいた方全員に、「いきものがかり meets 2オリジナル壁紙」をプレゼント。3月3日(火) 0:00からキャンペーンスタートとなる。さらに、本アルバムのオリジナルキャラクター・meetsくんをあしらった「“みーつ”ける アンブレラマーカー」がもらえるダウンロードキャンペーンも行なわれる。詳細は特設サイトにて。

■いきものがかり コメント

いきものがかりの楽曲たちを、

様々なアーティストの皆さんに”meets”=出会わせよう！

楽曲の新しい輝きを、新しい解釈を、敬愛する皆さんに見出してもらおう！

そんな気持ちで始まったこの「meets」というプロジェクト。

まさか2度目があるとは！！！

いろいろな才能と愛に出会えて、幸せ者だな、うちらの楽曲は！

参加してくださった皆さんに、心からの感謝を。

そしてリスナーの皆さんには、楽しい驚きと、心地よい再発見を、お約束します。

素晴らしい創作者たちとの出会いの先に、

多くの聴き手との出会いがあるのだと思います。

本当に幸せなことです。

超ありがとう。

いきものがかり 吉岡聖恵 水野良樹

◾️『いきものがかり meets 2』

2026年3月11日（水）発売

特設サイト https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/meets2/ 配信はこちらから：

Download ＆ Streaming https://lnk.to/6mtTz9

Pre-Add／Pre-Save： https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2026020607140827fVq8xBAsR0&openExternalBrowser=1

Pre-Order https://lnk.to/6mtTz9/itunes

ダウンロードキャンペーン https://www.sonymusic.co.jp/artist/Ikimonogakari/info/581485 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6219

価格：￥ 3,630/ ￥3,300

仕様：【初仕様限定盤】スリーブケース、いきものカード079封入 ご購入はこちら：https://erj.lnk.to/CkME8e ＜収録内容＞

01: JUJU 「SAKURA」

02: モノンクル 「コイスルオトメ」

03: にしな 「うるわしきひと」

04: 友成空 「花は桜 君は美し」

05: 礼賛 「ブルーバード」

06: NAYEON（TWICE）「気まぐれロマンティック」

07: 紫 今 「YELL」

08: スキマスイッチ 「じょいふる」

09: なきごと 「キミがいる」

10: 原口沙輔 「風が吹いている」

11: ねぐせ。「ラブソングはとまらないよ」

12: 玉置浩二×いきものがかり「帰りたくなったよ」 from NHK BS「玉置浩二ショー」

13: いきものがかり 「超ありがとう」 ＜CD購入者特典＞

■応援店 ・・・ オリジナルステッカー（Type.A）

対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/shoplist/260311/

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型

■HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く） ・・・ オリジナル44mm丸型缶バッジ

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルステッカー（Type.B）

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード ※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

◾️＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞ 開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）

会場：千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

開場/開演：開場12:00/開演 13:00

出演者：いきものがかり (両日)、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci、JUJU、ゆず

公式サイト：https://ikimonogakari20thfes.jp/

◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 2026年

04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館

04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール

04月29日（水・祝）［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場

05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター

07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール

07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール

08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール

08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ

08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール

08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール

10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ

10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール

10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール

10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール

10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森

11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru …他順次発表 ▼チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/