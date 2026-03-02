『無難ヘア』は卒業ーー！【40・50代】のオシャレな上品見え♡「ミディウルフ」

失敗しない髪型を求めると、ネックになりやすいのが無難に収まること。せっかくなら、上手くトレンドを差し込んでみませんか？ レイヤー人気が続く今、そのニュアンスを堪能できるオススメスタイルは「ウルフヘア」です。ミディアムレングスを選び、扱いやすさも両立させながら楽しんで。

目安は肩につく長さ

ひとくちにミディアムといっても、あご下から鎖骨あたりまで幅があります。スタイリストの@kitadani_koujiroさんは「スタイリングが苦手な方は、自然に跳ねる肩ラインがオススメ」とコメント。これを目安にすれば、朝の身支度が楽になりそう。レイヤーの位置は低く控えめにすることで、オフィスにも馴染むナチュラルかつ清楚な印象に。ウルフ特有のエッジが抑えられるため、初めて挑戦する人にもピッタリ。

クセがあっても挑戦できる

元からあるクセを活かしたという、@hanae.yamaguchiさんによるカット。サイドから襟足まで、長さを変えながら細かくレイヤーが入れられています。前上がりのラインによって、顔まわりが明るくなることで、若々しいイメージに近づけそう。束感と無造作な動きには、日常になじむカジュアルさがあります。「乾かして、オイルを全体に馴染ませればオッケー」とスタイリングも簡単なのだそう。

フェミニン派はくびれを強調して

外ハネと丸みの対比が印象的な、キュッとくびれたシルエット。メリハリがつくことで曲線が際立ち、フェミニンなテイストに。くびれウルフ後頭部の丸みと、肩に当たる外ハネの差がはっきりしています。顔まわりのレイヤーを後ろへ流すと、華やかな動きに加え、トレンドのワンホンっぽさもまとえそう。

カラーと質感でふんわり

柔らかく見える明るいベージュに、たっぷりのレイヤーで演出したエアリーな質感。ふわっと軽やかな印象を与えやすく、髪の細さやボリュームダウンをカバーしてくれそう。襟足を長めに残すと、カジュアルさの中に色気が香ります。

