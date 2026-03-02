「アンガールズ」の田中卓志が“先生”役を務めるフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」（月曜・この日は午後７時）のＳＰが２日、放送され、１６日放送回での番組終了が発表された。

この日の番組の最後で「次回は呼び出し先生田中最終回」のテロップとともに次回１６日の放送が最終回となることを発表。最終回が「優等生ＶＳおば科チーム対抗戦」となることが告知された上で村重杏奈、ゆうちゃみ、えなこら生徒役のレギュラーたちが大粒の泪を流しながら「仰げば尊し」を歌う映像が流された。

同番組はフジテレビ系で２０２２年からレギュラー放送されてきた。同年４月２４日から２３年３月１９日までは毎週日曜午後９時の放送だったが、２３年４月１７日から月曜日午後８時に枠移動。２４年９月には番組内容がリニューアルされていた。

人気番組の終了発表にネット上には「３月１６日が最終回とタナカ先生が今発表したよ 好きな番組だったからさびしいね」、「予告で泣きそうになったから最終回は絶対泣いちゃう」、「いよいよ次回は最終回か…番組初期のメンバーも出演されるようですね おば科の珍解答は本当に面白かったです！」などの声があふれた。