高橋留美子が原作の新作アニメ『MAO』連続2クールで4月放送開始 PV解禁で追加キャスト7人発表
テレビアニメ『MAO』が4月4日より連続2クールにてNHK総合（毎週土曜23時45分〜）で放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PV第1弾、エンディングテーマアーティスト情報、追加キャラクター＆キャスト7人、原作者・高橋留美子による描き下ろし色紙が解禁された。
【動画】高橋留美子の新作アニメ！公開された『MAO』PV
公開されたキービジュアルには、摩緒、黄葉菜花、乙弥、百火、華紋が大胆な煽りアングルで描かれ、その背後には寿命を操る猫の妖、猫鬼が迫る躍動感あふれるビジュアルとなっている。
PV第1弾では新規カットはもちろん、オープニングテーマ Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」とエンディングテーマ TRUE「呪愛」の一部音源、追加キャスト7人（乙弥：寺澤百花／不知火：興津和幸／魚住フナ：くまいもとこ／貂子：日笠陽子／紗那：清水理沙／幽羅子：上田麗奈／猫鬼：松山鷹志）のキャストボイスも解禁されている。
『週刊少年サンデー』で2019年より連載中の同作は、大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ“呪い”に迫る物語で、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。アニメーション制作は、高橋留美子原作作品では『犬夜叉』シリーズ以来となる、サンライズが担当する。
■STAFF
監督：佐藤照雄
シリーズ構成：柿原優子
キャラクターデザイン・総作画監督：菱沼義仁
美術監督：加藤 浩、保木いずみ
色彩設計：大塚眞純
CGディレクター：藤江智洋
撮影監督：伏原あかね
編集：新居和弘
音響監督：菊田浩巳
音楽：兼松 衆
アニメーション制作：サンライズ
製作：「MAO」製作委員会
■CAST
摩緒：梶裕貴
黄葉菜花：川井田夏海
乙弥：寺澤百花
百火：下野紘
華紋：豊永利行
不知火：興津和幸
魚住フナ：くまいもとこ
貂子：日笠陽子
紗那：清水理沙
幽羅子：上田麗奈
猫鬼：松山鷹志
