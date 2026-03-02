■強化試合 侍ジャパンーオリックス（2日、京セラドーム大阪）

WBC初戦（台湾戦）まであと4日に迫った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンはオリックスと強化試合を行った。ついにメジャー組が出場し、ドジャースの大谷翔平（31）は“2番・DH”で3打数無安打、カブスの鈴木誠也（31）は“3番センター”で2打数無安打1四球、ホワイトソックスの村上宗隆（26）は“4番・ファースト”で3打数無安打、レッドソックスの吉田正尚（32）は3打数2安打1本塁打1打点と実戦で打撃の感覚を養った。

投手陣ではエンゼルス・菊池雄星（34）が先発して、4回2奪三振3失点と立ち上がりにスライダーが甘く入り失点。ロッキーズの菅野智之（36）は2回無失点と好投した。

WBC1戦目まであと4日、ドジャースの山本由伸（27）、ブルージェイズの岡本和真（29）も合流して、侍ジャパンのメジャー組がついに集結、全30選手がそろった。大谷は“2番・DH”でスタメン出場。大谷は23年、京セラでの強化試合では膝をつきながら豪快なホームランを放つなど、2打席連続弾で日本のファンを驚かせた。

球場のファンのほとんどが携帯で大谷の姿を撮影する中、第1打席、オリックス先発・寺西成騎（23）に全球ストレートで攻められて、6球目、真ん中高めのボールに詰まらされてレフトフライに倒れた。

4回の第2打席はオリックス2人目・左腕の田嶋大樹（29）と対戦。チェンジアップ、スライダー、カーブ、ツーシームと様々な球種でカウント2-2と追い込まれると、最後は外角へ143キロのストレートに振り遅れて空振り三振。

6回には1死一塁でネクストバッターズサークルで大谷が準備していると、1番・近藤健介（32）がいい当たりもセカンドライナーでダブルプレー、大谷は苦笑いで近藤をじっと見つめていた。そして、7回の第3打席、4人目・入山海斗（25）と対戦し、カウント2-1からストレートを打ち損じてレフトフライ。3打数無安打に終わった。

“3番・センター”で出場した鈴木は2打数無安打1四球、“4番・ファースト”の村上は3打数無安打、それでも第3打席ではストレートを逆方向へいい当たりを見せた。

4回までノーヒットに抑えられていた侍ジャパンはオリックス3人目・九里亜蓮（34）から5番・吉田がカットボールを完璧に捉えて、ライトスタンドへ1号ホームラン、ベンチのナインもようやく笑顔が見られた。7回の第3打席にはライト前ヒットと3打数2安打とWBC開幕へ向けて調子を合わせてきた。

投手陣では先発・菊池は1回にスライダーが甘く入り、3連打を浴びるなど3失点、その後は他の球種も確認し、4回を投げて3失点。6回からロッキーズの菅野智之（36）がマウンドへ上がった。最初はコントロールに苦しんでいたが、すぐに修正し、2イニングを無失点と安定したピッチングを見せた。

