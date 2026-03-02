3月2日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】スラリ美脚の全身SHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「先週のときめきファンファーレの放送の時 スタジオにボートがあったと」「クルーちゃん達ボートに乗るロケ行っとったっちゃけど 羨ましかった〜」「寒い中 観に来てくれた方も 放送見てコメントくれた方もありがとうね」と、自身が出演しているABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』についてコメント。

続けて、「この日出た楽屋のお弁当 (食べかけごめん) ここ食べたの2回目っちゃけど、冷えてもおいしい おすすめ！！！ 店舗あるみたいやけん お店に食べに行ってみようかな」「#れーなこーで #RESEXXY #スーツコーデ」などと綴り、スタジオで撮影した赤いスーツにロングブーツを合わせた美脚SHOTや、お弁当の写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「れいなちゃん可愛い〜」「真っ赤なスーツコーデすごく似合ってて、とってもかわいい」「うつくしー！」「赤着てる〜 似合う」「お弁当めっちゃおいしそう」などの反響が集まっている。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより