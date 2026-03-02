危険なタックル→相手MF悶絶。神戸戦で一発退場の福岡MFへの処分が決定
Jリーグは３月２日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第４節・ヴィッセル神戸戦（１−２）で退場となったアビスパ福岡MF見木友哉の処分を発表した。
見木は31分にボールを奪いに行った際、相手MF郷家友太の右足首に足裏でタックル。当初はイエローカードのジャッジだったが、VARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。その結果、警告を取り消され、見木にはレッドカードが提示された。
Jリーグはこのプレーについて、「日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の右アキレス腱に対し、足裏で過剰な力でタックルした行為は、著しい反則行為に該当すると判断」し、２試合の出場停止と罰金20万円の処分を下した。
なお、出場停止試合は、３月７日の第５節・名古屋グランパス戦と同15日の第６節・V・ファーレン長崎戦となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福岡MF見木が足裏で相手MFに接触→退場したシーン
