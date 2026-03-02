「具合悪くなってしまい」内田理央、入院ショットを公開。「どうなるうううう？！？！？！」
俳優の内田理央さんは3月2日、自身のInstagramを更新。「具合悪くなってしまい」とつづり、病院での写真を公開しました。
【写真】内田理央、「具合悪くなってしまい」入院!?
6、7枚目には主演の俳優・橋本環奈さんとのツーショットを掲載。内田さん演じる麗奈は入院中なのかベッドにいます。すっぴんのような薄いメイクの姿が貴重です。「どうなるうううう？！？！？！」とあるように、ドラマの内容が気になるオフショットとなっています。
(文:堀井 ユウ)
すっぴんのような姿を披露内田さんは「月9ドラマ #ヤンドク 今夜8話放送」と、出演中のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）を告知し、8枚の写真を投稿。続けて「コトの謹慎中…わたくし麗奈が具合悪くなってしまいます」と、自身が演じる城島麗奈について明かしています。
吉田鋼太郎さんとの「スケバン」ショットも2月16日にも、同ドラマのオフショットを投稿していた内田さん。1枚目には「鋼太郎さんとスケバン！！！笑」と説明し、俳優の吉田鋼太郎さんとのツーショットを載せています。内田さんはセーラー服、吉田さんは“長ラン”を着た姿です。気になった人はこちらもチェックしてみてくださいね。
